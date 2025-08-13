Cổ phiếu ngân hàng bầu Hiển "nổ" thanh khoản, MB có diễn biến lớn

Phiên giao dịch hôm nay (13/8), cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đạt khối lượng giao dịch trên 115 triệu đơn vị, cao nhất trong nhóm VN30. Mã này cũng tăng 2,3% lên 19.350 đồng/đơn vị.

Tới đây, SHB do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm Chủ tịch HĐQT sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13%. Ngày 18/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ đông.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay (Ảnh chụp màn hình).

Hôm nay cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ đông MB - ngân hàng này trả cổ tức tỷ lệ 32% bằng tiền, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng. Phiên này, MBB tăng 6,17% lên 25.800 đồng/đơn vị. Mã này được giao dịch hơn 79,6 triệu cổ phiếu, tương đương gần 2.013 tỷ đồng, góp phần tích cực vào đà tăng của chỉ số chung.

Sau MBB, một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng ảnh hưởng tích cực tới chỉ số như LPB, SHB, CTG, ACB... Ngoài ra, các mã bất động sản góp mặt như KDH, NLG, CII, DIG.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu FPT và VPB hôm nay đều giảm và ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số. FPT giảm 2,2%, VPB giảm 2,7%, cùng lấy đi 1,86 điểm của VN-Index.

Chốt phiên hôm nay, VN-Index tăng hơn 3,3 điểm lên 1.611,6 điểm. Thanh khoản 2 sàn đạt gần 61.100 tỷ đồng.