Sắp có đợt mưa rất to trên cả ba miền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 7h đến 15h hôm nay có nơi trên 50mm như trạm Mường Mùn 1 (Điện Biên) 50,2mm, trạm Hòa Cuông (Lào Cai) 93,4mm, trạm Phù Mỹ (Gia Lai) 110,3mm, trạm Mỏ Cày (Vĩnh Long) 53,2mm…

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa to đến rất to những ngày tới (Ảnh: Hải Long).

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm). Cần đề phòng mưa cường suất lớn trên 80mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các địa phương như Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai...

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 15/8 đến 19/8, khu vực Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực Đông Bắc Bộ), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết từ nay đến cuối tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.

Bên cạnh đó, trên đất liền khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện vào chiều tối và đêm, theo ông Hưởng.

Vị chuyên gia nhận định khoảng ngày 14-15/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp (sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới) với xác suất khoảng 60-70%.

Theo dự báo, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Từ ngày 16/8, vùng mưa dông và gió mạnh có khả năng mở rộng lên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Ông Hưởng dự báo khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông, ông Hưởng nhận định khoảng ngày 15-19/8, khu vực Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Chuyên gia cũng cảnh báo trong đợt mưa này kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.