Độc đáo không gian văn hóa ba miền ở Hội chợ Mùa Xuân 2026

Trong ngày đầu tiên khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", rất đông người dân và du khách đã đổ về mua sắm, vui chơi, tham quan các gian hàng với những nét văn hóa đặc trưng đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tại khu vực các gian hàng của TPHCM, ngay lối vào được trang trí bằng một tiểu cảnh bắt mắt, ở giữa là mô hình ngựa cỡ lớn, linh vật của Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Bên trong là các gian hàng được trang trí bắt mắt, độc đáo với không gian đậm chất Sài Gòn xưa.

Rất nhiều loại trái cây đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp được bày bán tại Hội chợ Mùa Xuân, những loại sản vật này đều được vận chuyển về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh (Hà Nội) trước đó nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm.

"Trái cây ở đây đều là những loại đặc trưng nhất của tỉnh nhà, được bảo quả và vận chuyển cẩn thận đi hơn 1.000 km ra Hà Nội để phục vụ hội chợ. Là trái cây tươi, sạch hoàn toàn nên có thể bày bán ở điều kiện thời tiết bình thường khoảng 10 ngày", chị Hoa, nhân viên Trung tâm khuyến nông và xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.

Nổi bật trong gian hàng tỉnh Vĩnh Long là chiếc thuyền lớn đang ra khơi, chở trên đó rất nhiều loại sản vật, trái cây nhiệt đới mang nét đặc trưng của địa phương.

Những dãy phố cổ Hội An đặc trưng với đèn lồng, những mảng tường vàng rêu phong cổ kính được mô phỏng lại bên trong gian hàng của TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, cây cầu Vàng trên núi Bà Nà ở Đà Nẵng, một biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng được tái hiện một cách sinh động, nổi bật trong hội chợ.

Hình ảnh sản phẩm của làng hương Thủy Xuân rực rỡ sắc màu, làng hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng xứ Huế cũng xuất hiện ở Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Những loại đặc sản, những món ăn cổ truyền như bánh chưng, cốm, bánh đậu xanh của các tỉnh phía Bắc cũng được bày bán và thu hút nhiều du khách tìm mua.

Bên cạnh đó, rất nhiều loại trái cây được bày bán tại hội chợ do chính bàn tay người nông dân Việt chăm sóc, thu hái, được cấp giấy chứng nhận OCOP.

Trong không gian Tết Sum vầy Hà Nội, nổi bật với hai mô hình chùa Một Cột và Khuê Văn Các được mô phỏng khá giống với bản gốc về cả kích thước lẫn các hoa văn trang trí.

Gian hàng nón làng Chuông (xã Thanh Oai), một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội từ nhiều đời nay.

Chị Phạm Thị Vấn, một nghệ nhân làm nón ở làng Chuông với 40 năm kinh nghiệm, chị vừa là người bán sản phẩm, cũng là người trực tiếp làm ra những chiếc nón ngay tại gian hàng để giới thiệu cho du khách khi tới chiêm ngưỡng những nét tinh hoa nghề thủ công làng mình.

Bên cạnh đó, nhiều bản sắc văn hóa, nhiều không gian độc đáo đến từ gian hàng các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ cũng thu hút người dân tới tham quan, check-in.

Không cần đi tới Sơn La, du khách vẫn có thể check-in cùng hoa cải vàng, vườn mận trắng ngay tại Hội chợ Mùa Xuân ở Hà Nội.

Tại nhiều gian hàng, người dân có thể dễ dàng quét mã QR để tìm hiểu thông tin, danh mục sản phẩm bày bán tại đây. Đồng thời cũng thanh toán bằng mã QR một cách nhanh chóng sau khi mua hàng.