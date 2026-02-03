Giá vàng giảm 20 triệu sau vài ngày, chuyên gia nói "không có đỉnh cố định"

Thời gian qua, giá vàng trong nước và thế giới liên tục xác lập các kỷ lục mới, phản ánh rõ xu hướng tìm kiếm tài sản trú ẩn của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu biến động mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá vàng nhiều lần vượt các ngưỡng lịch sử, có thời điểm chạm mốc 5.600 USD/ounce khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng, áp lực lạm phát và rủi ro tài chính gia tăng.

Tuy nhiên, đà tăng "nóng" nhanh chóng bị gián đoạn khi kim loại quý đối mặt áp lực bán tháo. Giới phân tích cho rằng sự ổn định trở lại của đồng USD sau thông tin Tổng thống Donald Trump công bố ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với hoạt động chốt lời của nhà đầu tư và việc các rủi ro địa chính trị tạm lắng, là những yếu tố chính khiến giá vàng quay đầu giảm mạnh.

Tại thị trường trong nước, dù chịu tác động bởi các yếu tố cung - cầu đặc thù, đặc biệt là tình trạng khan hiếm vàng miếng, giá vàng vẫn bám sát xu hướng chung của thế giới với những phiên tăng nhanh, biến động mạnh và liên tục “phá đỉnh”.

Ngay sau các nhịp tăng "nóng" là những đợt điều chỉnh sâu, khi giá vàng miếng SJC trong nước hiện đã giảm gần 20 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh chỉ sau vài ngày giao dịch.

Vàng có vai trò như công cụ cân bằng danh mục đầu tư

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí về câu chuyện hiện tại việc “đu đỉnh” giá vàng có đang diễn ra phổ biến ở nhiều thị trường hay không, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng không thể khẳng định các nhà đầu tư đang “đu đỉnh” hay mua vàng ở vùng giá cao nhất. Ông nêu, không ai có thể xác định chính xác thời điểm vàng đạt đỉnh.

Giao dịch vàng tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Về góc độ dài hạn, ông cho rằng vàng luôn giữ vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc, đóng vai trò là công cụ bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro địa chính trị, kinh tế và tài chính.

“Theo đó, vàng không nhất thiết là tài sản để gia tăng tỷ trọng một cách mạnh mẽ trong danh mục, mà đóng vai trò như công cụ cân bằng, giúp nhà đầu tư duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường biến động khó lường”, vị này nói về vai trò của vàng trong danh mục đầu tư hiện nay.

Đừng nhìn quá khứ để dự đoán giá vàng

Thời gian qua, vàng biến động mạnh với những phiên “tăng nhanh, giảm sốc”. Ông Shaokai Fan nhận định đây không phải là lần đầu tiên giá vàng biến động mạnh. Trên thế giới, có những phiên vàng "bốc hơi" hàng trăm USD/ounce còn vàng Việt Nam cũng tăng - giảm với biên độ lớn, lên tới hàng triệu đồng/lượng trong một phiên.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong quá khứ, thị trường vàng không ít lần chứng kiến những giai đoạn tăng giá rất nhanh rồi đảo chiều giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn. Mỗi khi xuất hiện các cú sốc về kinh tế, tài chính hay địa chính trị, giá vàng thường phản ứng mạnh, leo thang dồn dập khi dòng tiền trú ẩn đổ vào, trước khi hạ nhiệt khi tâm lý thị trường ổn định trở lại.

Theo ông, nếu nhìn tổng thể, vàng luôn có xu hướng phản ứng nhanh và trực tiếp những gì đang diễn ra trong bối cảnh kinh tế - địa chính trị toàn cầu. Những biến động về xung đột, chính sách tiền tệ, lạm phát hay rủi ro tài chính... đều được thị trường “định giá” gần như ngay lập tức thông qua giá vàng.

“Vì vậy, rất khó xây dựng một kịch bản cố định cho việc giá vàng sẽ tăng mạnh trở lại sau khi giảm sâu như các chu kỳ trước. Diễn biến của vàng trong giai đoạn hiện nay phụ thuộc lớn vào mức độ và tốc độ thay đổi của các yếu tố toàn cầu, hơn là lặp lại hoàn toàn một mô hình tăng, giảm quen thuộc trong quá khứ”, ông nói.

“Không nên nhìn vào lịch sử hay quá khứ để nói về giá vàng mà nhìn vào những điều đang trải qua”, vị chuyên gia nhấn mạnh.