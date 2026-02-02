Thủ tướng kỳ vọng lan tỏa thương hiệu Việt qua Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh (Hà Nội) đã khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước dự lễ khai mạc hội chợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ không chỉ là hoạt động thương mại dịch vụ quy mô lớn mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng dịp Tết, kết nối sản xuất - thị trường, quảng bá thương hiệu Việt và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc kế thừa và phát huy “6 điểm nhất” của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Hội chợ lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt: Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình; Hội chợ hướng về nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao; Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương.

Thủ tướng kỳ vọng Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trở thành điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế, sàn giao dịch thương mại hiện đại kết nối doanh nghiệp Việt với thị trường toàn cầu. Đồng thời, đây là không gian khẳng định và “chắp cánh” thương hiệu Việt, lan tỏa giá trị văn hóa, tạo sinh khí mới và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm.

Đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước, người dân và du khách đã tham dự lễ khai mạc hội chợ sáng 2/2.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn và tin tưởng, thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi…

Theo tinh thần "một mùa xuân mới - một kỷ nguyên mới", chương trình nghệ thuật thể hiện sự giao hòa văn hóa ba miền và góp phần đưa Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa hàng hóa, bản sắc và trí tuệ Việt Nam cùng hội tụ, chào đón năm mới thịnh vượng.

Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu, khách mời đã trực tiếp tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các gian hàng trưng bày.

Hội chợ thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh, thành với các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Bên cạnh đó còn có các gian hàng trình diễn tại chỗ, thực hành chế biến các món ăn truyền thống, đặc sản trong dịp Tết nguyên đán Việt Nam.

Ngoài ra, hội chợ còn là không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Tỉnh Thanh Hóa mang đến hội chợ nhiều nông sản tiêu biểu của địa phương, những sản phẩm này do chính bà con nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Các khu trưng bày hàng hóa với nhiều mặt hàng như nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương với sắc màu tươi mới từ các gian hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ người dân mua sắm Tết.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2.