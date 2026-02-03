Hệ lụy dùng thạch tín trong nha khoa và rào chắn kỹ thuật bảo vệ người bệnh

Nguy hại của việc lạm dụng hoá chất trong nha khoa

Theo quy chuẩn y khoa quốc tế hiện hành, Arsenic (thạch tín) là chất độc đã bị loại bỏ khỏi danh mục vật liệu sử dụng trong nha khoa hiện đại. Y văn thế giới ghi nhận đây là hoạt chất có độc tính cao, không chỉ gây hoại tử mô xương hàm nghiêm trọng mà còn tích tụ trong cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư và ngộ độc hệ thống.

Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại là loại hóa chất này vẫn đang được sử dụng tại một số cơ sở nha khoa nhỏ lẻ, chạy theo lợi nhuận. Lý do là thuốc chứa thạch tín có khả năng làm chết tủy rất nhanh, giúp cơ sở rút ngắn thời gian điều trị, cắt giảm công đoạn làm sạch phức tạp và hạ giá thành dịch vụ xuống mức thấp để cạnh tranh.

Kết quả giám định thể hiện các mẫu có chứa thạch tín, loại chất độc thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt (Ảnh: DT).

ThS.BS Nguyễn Hữu Nam - Sáng lập hệ thống Nha khoa Kim, Phó trưởng Bộ môn Y học miệng ĐH Nguyễn Tất Thành - nhận định: "Cần khẳng định rõ, việc dùng thạch tín là đi ngược lại với y đức và nguyên tắc bảo vệ người bệnh. Không có khái niệm 'sử dụng an toàn' đối với một chất độc đã bị nền nha khoa tiên tiến đào thải. Việc lạm dụng chất này để giảm giá thành là hành động đánh đổi sự an toàn của bệnh nhân lấy lợi nhuận, để lại những di chứng hoại tử xương rất khó phục hồi".

Chuẩn hóa điều trị bằng công nghệ hiển vi

Để loại bỏ việc phụ thuộc vào hóa chất diệt tủy độc hại, nha khoa hiện đại đã chuyển dịch sang các phác đồ điều trị bảo tồn và dứt điểm nhanh chóng. Thay vì quy trình cũ phải đặt thuốc và chờ đợi nhiều ngày để tủy chết, các hệ thống đạt chuẩn quốc tế như Nha khoa Kim hiện áp dụng quy trình lấy tủy sống một lần hẹn.

Theo đó, bác sĩ thực hiện làm sạch tủy ngay trong một lần điều trị dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật gây tê kiểm soát đau hiệu quả. Quy trình bắt buộc phải có sự tham gia của các thiết bị chẩn đoán chính xác như máy định vị chóp và hệ thống phim X-quang kỹ thuật số. Các thiết bị này giúp xác định chiều dài làm việc của ống tủy, đảm bảo răng được bảo tồn theo phương pháp khoa học và an toàn, không cần can thiệp hóa chất.

Bên cạnh đó, để giải quyết các ca điều trị khó với hệ thống ống tủy phức tạp, kính hiển vi nha khoa cũng được xem là "tiêu chuẩn vàng". Nha khoa Kim là một trong số ít đơn vị tiên phong đưa kính hiển vi CJ-Optik Flexion Exepto (Đức) vào quy trình thường quy.

Kính hiển vi CJ-Optik tại Nha khoa Kim giúp phóng đại hệ thống ống tủy, hỗ trợ bác sĩ quan sát chính xác những chi tiết mà mắt thường không thể thấy (Ảnh: Nha khoa Kim).

"Định hướng của chúng tôi là phủ sóng kính hiển vi trên toàn bộ 31 chi nhánh trong 3 năm tới. Mục tiêu không chỉ là nâng cao tỷ lệ thành công, mà là đảm bảo tính nhất quán về chất lượng chuyên môn trên toàn hệ thống", đại diện Nha khoa Kim chia sẻ.

Minh bạch chất lượng qua bộ tiêu chí của Sở Y tế

Trước thực trạng "vàng thau lẫn lộn" về chất lượng dịch vụ nha khoa, vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trở nên cấp thiết hơn. Bộ 15 tiêu chí đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TPHCM ban hành được xem là "hàng rào kỹ thuật" buộc các cơ sở y tế phải minh bạch hóa năng lực.

Các tiêu chí bao quát từ nguồn gốc xuất xứ vật liệu, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn (vô trùng) đến trình độ nhân sự. Đây là cơ sở dữ liệu khách quan giúp người dân định lượng được mức độ an toàn của một cơ sở khám chữa bệnh.

Nha khoa Kim có 14 vị trí top đầu bảng đánh giá chất lượng phòng khám khám răng hàm mặt trên địa bàn TPHCM do Sở Y Tế TPHCM công bố ngày 28/12/2025.

Trong đợt đánh giá chất lượng gần đây của Sở Y tế, hệ thống Nha khoa Kim đã ghi nhận kết quả tích cực với 14 phòng khám nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Kết quả này phản ánh sự đầu tư đồng bộ và tuân thủ quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, tách biệt khỏi xu hướng cạnh tranh bằng giá rẻ thiếu an toàn.

Việc người dân chủ động tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở đạt chuẩn theo đánh giá của Sở Y tế là cách thiết thực nhất để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ biến chứng trong điều trị nha khoa.