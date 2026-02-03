Nhiều công ty chốt “chia tiền”, có bên cao ngất ngưởng

Trong tuần từ 2/2 đến 6/2, thị trường chứng khoán có 8 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu. Trong đó, có đơn vị chốt tỷ lệ chi trả cao nhất lên đến 30% và các cổ đông lớn dự kiến nhận về hàng chục tỷ đồng trước thềm Tết Nguyên đán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì (mã chứng khoán: GVT) là đơn vị có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất tuần tới với tỷ lệ chia 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 3.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 5/2.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty này cần chi gần 35 tỷ đồng trả cổ tức. Hiện, cơ cấu cổ đông lớn của Giấy Việt Trì đều là các cá nhân. Trong đó, bà Lê Thị Minh Loan - Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - sở hữu 6,68% vốn điều lệ, dự kiến nhận về 2,3 tỷ đồng cổ tức.

Chia trước Tết còn có Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã chứng khoán: SEB) lên kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu nhận 900 đồng). Với gần 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức gần 29 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 10/2.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Cát Lợi (mã chứng khoán: CLC) đã thông báo 6/2 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Công ty này hiện có hơn 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi hơn 39,3 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 6/3, thời gian sau kỳ nghỉ Tết.

Trong đợt chia cổ tức này, cổ đông lớn là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi sở hữu 51% vốn điều lệ, dự kiến nhận hơn 20 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn với 6,4% vốn sẽ nhận khoảng 2,5 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long với 4,1% vốn dự kiến bỏ túi hơn 1,6 tỷ đồng.

Dự kiến chia vào ngày 6/3 còn có Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (mã chứng khoán: PAI) thông báo 6/2 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Nhiều công ty “chia tiền” trước thềm nghỉ Tết, tỷ lệ cao nhất 30% (Ảnh: DT).

Hay Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) cũng thống nhất mức tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng).

Với hơn 219,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức khoảng 286 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 20/5.

Theo đó, cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Biwelco (Biwelco) sở hữu 10,296% vốn, dự kiến nhận về 29 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hiền Triết - Chủ tịch HĐQT - nắm 2,058% vốn cũng sẽ “bỏ túi” gần 6 tỷ đồng.