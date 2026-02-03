Bé gái 12 tuổi có nhiều vết thương, nghi bị chị họ rạch bằng dao

Ngày 3/2, thông tin từ UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn mới đây có vụ bé gái 12 tuổi có nhiều vết thương trên người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/1, cháu T.T.N. (trú tại ấp Mũi Tràm C, học sinh lớp 5) đi học được thầy cô phát hiện trên người có nhiều vết thương nên báo với người nhà.

Vết thương trên tay của bé N. (Ảnh: CTV).

Qua xác minh từ cơ quan chức năng xã Đá Bạc, cháu N. sống với bà ngoại. Cùng sống chung có cháu T.T.V. (12 tuổi) là chị họ của N..

Khoảng ngày 12/1, giữa N. và V. được cho xảy ra xích mích nhau. Do tức giận nên V. dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát lên người N..

Theo báo cáo của ngành chức năng xã Đá Bạc, làm việc với ngành chức năng, V. thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.. Mẹ của N. không yêu cầu xử lý vụ việc.

"Xã đã đến gia đình thăm hỏi, động viên em N.", một lãnh đạo UBND xã Đá Bạc cho hay.

Công an địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.