Hội chợ Mùa Xuân 2026 chốt lịch diễn ra từ ngày 2/2

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ 2/2 đến ngày 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Hội chợ Mùa Xuân đầu tiên được tổ chức theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia, nhằm xây dựng mô hình hội chợ quy mô quốc gia theo chuỗi “bốn mùa”. Hội chợ dự kiến sẽ có các gian hàng của TPHCM, Hà Nội và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp, đối tác quốc tế.

Với doanh nghiệp nước ngoài, ban tổ chức sẽ ưu đãi, hỗ trợ miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (bao gồm chi phí đất trống, dàn dựng và thiết bị cơ bản đi kèm); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá thông tin về doanh nghiệp theo các chương trình quảng bá chung của hội chợ...

Trước đó, tại cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc tổ chức hội chợ nhằm mục tiêu thúc đẩy quảng bá, và kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước; tạo khí thế mới khi đất nước đón chào xuân Bính Ngọ, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm dầu xoa và thảo dược đến từ Campuchia tại Hội chợ mùa Thu 2025 (Ảnh: Minh Huyền).

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng...

Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức.

Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày.

Tổng doanh thu trực tiếp đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu gian hàng địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.