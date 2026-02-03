Tài xế bỡ ngỡ, đi vòng hơn 5km sau khi thông hầm chui An Phú ở TPHCM

Sáng 3/2, phóng viên Dân trí có mặt tại nút giao An Phú để ghi nhận hiệu quả giảm kẹt xe sau khi hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác.

Đúng như mong chờ, hầm chui này đã giúp luồng xe từ hướng hầm Thủ Thiêm đi cao tốc TPHCM - Long Thành lưu thông thuận tiện hơn rõ rệt.

Tuy nhiên, công trình vẫn đang trong giai đoạn "vừa khai thác, vừa hoàn thiện", khiến nhiều tài xế bối rối, nhầm lẫn khi lưu thông.

Giảm kẹt xe rõ rệt

Theo quan sát, hạng mục hầm chui HC1-02 được thông xe từ sáng 2/2, nhưng chưa hoàn thành 100% khối lượng thi công. Mỗi chiều đường qua hầm chỉ được lưu thông 1 làn.

Làn còn lại phải tạm đóng để các công nhân tiếp tục hoàn thiện hạng mục dang dở. Trong đó có việc quét sơn bó vỉa, lề bộ hành.

Hầm chui nút giao An Phú được tiếp tục hoàn thiện sau ngày thông xe (Ảnh: Ngọc Tân).

Dù còn đôi chút bất tiện khi lưu thông, hầu hết tài xế được hỏi đều bày tỏ niềm phấn khởi khi công trình "chờ đợi suốt nhiều năm" đã chính thức thông xe.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thắng, giảng viên dạy lái ô tô tại TPHCM, cho biết, đã bấm giờ thực tế và chỉ tốn 1 phút để đi qua hầm chui HC1-02 (từ đường Mai Chí Thọ và cao tốc).

"Trước khi có hầm chui HC1-02, việc vượt qua nút giao An Phú vào giờ cao điểm tốn khoảng 30 phút. Ngay trong giờ thấp điểm, tài xế vẫn phải chờ 2 lần đèn đỏ, mỗi lần chừng 120 giây", ông Thắng chia sẻ.

Việc có thể chạy xe trực thông, không giao cắt từ đường Mai Chí Thọ sang cao tốc TPHCM - Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nút giao này là mắt xích trên trục đường từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư nút giao An Phú), cho biết, dự án nút giao An Phú được khai thác từng phần. Các hạng mục khác như nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tài xế bỡ ngỡ với thay đổi

Tuy đạt hiệu quả giảm ùn tắc rõ rệt, việc tổ chức lại giao thông để phục vụ vận hành hầm chui lại khiến nhiều tài xế bỡ ngỡ. Một trong những thay đổi quan trọng là việc đóng lối quay đầu tại đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành.

Lối quay đầu trên đường dẫn vào cao tốc được đóng lại sau khi hầm chui HC1-02 thông xe (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, lối quay đầu này được duy trì để phục vụ luồng ô tô từ đường Nguyễn Thị Định hoặc đường Song Hành đi về phía xa lộ Hà Nội. Đến nay, lối này buộc phải đóng lại để tránh xung đột với luồng xe ra vào hầm chui HC1-02.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 3/2, nhiều tài xế giảm tốc độ, đánh lái về bên trái khi gần đến lối quay đầu, sau đó phải tiếp tục đi thẳng khi phát hiện lối đi này bị đóng.

Thay vì chỉ đi 1km từ đường Nguyễn Thị Định sang đường Mai Chí Thọ, các tài xế sẽ phải đi 6,5km thẳng đến nút giao Đỗ Xuân Hợp mới có lối quay đầu, khiến quãng đường phát sinh thêm 5km.

Ở chiều từ cao tốc về đường Mai Chí Thọ, các tài xế cũng bối rối khi đoạn đường gần đến nút giao không có biển báo hướng dẫn các ngã rẽ. Theo hướng này, tài xế muốn xuống hầm chui phải bám làn bên trái; muốn rẽ phải về xa lộ Hà Nội thì đi lên cầu vượt N2; muốn đi sang đường Lương Định Của thì bám làn bên phải.

Trao đổi với phóng viên, anh H.K. (tài xế xe con) cho biết, chiều 2/2, anh lái xe từ cao tốc về hướng hầm Thủ Thiêm. Khi đến nút giao An Phú, thay vì rẽ xuống hầm, anh rẽ nhầm sang cầu vượt N2 dẫn thẳng đến xa lộ Hà Nội.

"Để đi từ hướng hầm Thủ Thiêm ra cao tốc TPHCM - Long Thành và ngược lại, tôi thường dạy học viên câu thần chú "bám trái". Cứ bám sát làn bên trái thì sẽ xuống được hầm HC1-01 và HC1-02, không sợ nhầm", ông Trần Thắng chia sẻ.

Phần đường từ cao tốc vào nút giao An Phú được mở rộng ra nhiều nhánh nhưng chưa có biển hướng dẫn, khiến tài xế nhầm lẫn (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM khẳng định sẽ bổ sung thêm các hạng mục bảng hướng dẫn, bảng chỉ hướng tại nút giao An Phú để tránh nhầm lẫn cho tài xế.

Về phương án đóng lối quay đầu từ Nguyễn Thị Định đi xa lộ Hà Nội, ông Hùng cho biết, việc bịt lối đi này gây ảnh hưởng đến cư dân ở khu chung cư gần đó. Tuy nhiên, việc này bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Phương án tổ chức giao thông như trên cũng đã được Sở Xây dựng TPHCM chấp thuận.