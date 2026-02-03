Mỹ lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược 12 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: New York Times).

“Trong nhiều năm, các doanh nghiệp Mỹ đã đối mặt nguy cơ cạn kiệt khoáng sản quan trọng trong thời kỳ gián đoạn thị trường. Hôm nay, chúng ta khởi động chương trình mang tên Project Vault để bảo đảm các doanh nghiệp và người lao động Mỹ sẽ không bao giờ bị tổn hại bởi bất kỳ sự thiếu hụt nào”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục ngày 2/2 khi công bố dự án kho dự trữ khoáng sản 12 tỷ USD.

Washington đang tìm cách bù đắp điều mà các nhà hoạch định chính sách coi là sự thống trị của Trung Quốc đối với lithium, nickel, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác - những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất xe điện, vũ khí công nghệ cao và nhiều hàng hóa công nghiệp khác. Điều này đã gây khó khăn cho các công ty khai khoáng Mỹ trong nhiều năm.

Dự án trị giá 12 tỷ USD sẽ kết hợp 2 tỷ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) để mua và tích trữ khoáng sản phục vụ các hãng ô tô, công ty công nghệ và các nhà sản xuất khác, tổng thống Mỹ cho biết. Ngân hàng xuất nhập khẩu nói họ đã phê duyệt khoản vay vào ngày 2/2.

Cổ phiếu các công ty đất hiếm và khoáng sản quan trọng, bao gồm MP Materials và USA Rare Earth, đã tăng sau khi truyền thông đưa tin về sáng kiến 12 tỷ USD sắp được công bố.

Dự án đã thu hút sự quan tâm từ nhiều công ty ô tô và công nghệ của Mỹ. Tổng giám đốc General Motors Mary Barra và tỷ phú khai khoáng Robert Friedland, đại diện cho cả bên sản xuất lẫn bên sử dụng khoáng sản quan trọng, đã tham dự sự kiện tại Phòng Bầu dục.

Một quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho hay, các công ty giao dịch hàng hóa Hartree Partners, Traxys North America và Mercuria Energy Group sẽ quản lý việc thu mua nguyên liệu thô cho kho dự trữ.

Project Vault nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ đồng thời cho phép các công ty không phải ghi nhận các rủi ro liên quan trên bảng cân đối kế toán của họ.

Một mục tiêu khác là duy trì nguồn cung khoáng sản đủ dùng trong 60 ngày cho các tình huống khẩn cấp. Quan chức này cho biết việc tích trữ đã được triển khai.

Một cơ cấu điều hành cho dự án dự kiến được thiết lập và EXIM nhiều khả năng sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị.

Tháng trước, một nhóm nghị sĩ Mỹ thuộc cả 2 đảng đã giới thiệu một dự luật nhằm tạo lập kho dự trữ khoáng sản quan trọng trị giá 2,5 tỷ USD, với mục tiêu ổn định giá thị trường và khuyến khích khai thác, tinh chế trong nước.