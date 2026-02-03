Lãi suất cho vay lên gần 14%/năm, người mua nhà chật vật xoay tiền

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng, Vietcombank nêu lãi suất vay mua căn hộ, nhà phố đã có giấy chứng nhận... tại khu vực TPHCM thấp nhất từ 9,6%/năm. Cụ thể, lãi suất vay cố định 6 tháng là 9,6%/năm và tăng dần theo từng kỳ hạn vay. Mức lãi suất cao nhất nếu khách vay cố định 24 tháng đầu lên tới 13,9%/năm.

Tương tự, BIDV cũng điều chỉnh lãi cho vay bất động sản lên mức cao nhất đến 13,5%/năm. Ngân hàng này đang cung cấp 3 chương trình gói vay. Trong đó, với gói vay mua bất động sản, lãi suất ưu đãi nhất là 9,7%/năm, được áp dụng cho 6 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân. Với gói vay ưu đãi lãi cố định 18 tháng đầu tiên, lãi vay đã vào mức 13,5%/năm.

So với mức lãi suất cho vay trước đó tại các ngân hàng, mức hiện tại đã tăng tương đối mạnh. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chuyên viên tín dụng tại một ngân hàng TMCP Nhà nước cho biết lãi suất cho vay đang được điều chỉnh tăng liên tục. Tháng qua, lãi suất cho vay tại ngân hàng nơi chuyên viên này đang làm việc đã tăng 3 lần.

Đà tăng của lãi vay diễn ra trong bối cảnh lãi huy động cũng liên tục tăng. Điều này đang tạo ra áp lực cho người đã và đang có ý định vay mua nhà.

Giao dịch tiền tại một ngân hàng TMCP Nhà nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Chị Hường (Bình Thạnh, TPHCM) đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại BIDV, mức lãi ưu đãi là 6,2%/năm, tương đương mỗi tháng chị trả khoảng 15-16 triệu đồng cho ngân hàng. Tháng 4 sắp tới, khoản vay của chị hết thời hạn được áp dụng lãi suất ưu đãi.

Ban đầu, mức lãi thả nổi chuyên viên dự báo cho chị tối đa chỉ 8%/năm, tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại thì con số được cập nhật thấp nhât là hơn 9,2%/năm. Như vậy, thời gian tới, số tiền hàng tháng chị phải dành để trả lãi và gốc ngân hàng lên đến 21 triệu đồng/tháng. Chị Hường nói chị rất băn khoăn, chị cho biết sẽ tìm cách gom tiền từ các kênh và vay thêm người thân để giảm bớt nợ gốc ngay sau Tết.

Trường hợp khác là anh Thành (quận 2, TPHCM) đang có dự định mua chung cư dự án. Anh kể có ý định từ năm qua đến nay và cũng đã đi tìm hiểu thông tin ở vài dự án. Tuy nhiên, khi được chào lãi vay tại các ngân hàng tài trợ dự án gồm các ngân hàng tư nhân, anh đã từ bỏ kế hoạch do mức lãi suất quá cao, áp lực dòng tiền sẽ lớn.

Ban đầu, anh khá tự tin để "xuống tiền" mua chung cư, với việc dùng một phần đòn bẩy tài chính. Nhưng khi được các ngân hàng liên kết với dự án gửi bảng lãi suất với mức dao động 13,5-14%/năm, anh quyết định dừng kế hoạch.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên báo Dân trí trong tháng 1 cho thấy, nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu về mức tăng lãi suất cho vay bình quân. Đơn cử LPBank tăng 1,93 điểm %/năm, Techcombank tăng 1,49 điểm %/năm, BVBank tăng 1,23 điểm %/năm, Sacombank tăng 1,2 điểm %/năm và ACB tăng 0,94 điểm %/năm. Lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng này dao động từ 10% đến 15%/năm (lãi thả nổi), tùy ưu đãi.

Dưới góc nhìn người trong cuộc và từ chuyên gia, lãi vay tăng là điều tất yếu, khi lãi huy động cũng liên tục tăng.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân - Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM - nhận định, thời gian tới việc lãi suất có còn tăng hay không, tùy thuộc vào chính sách tiền tệ và biến động tỷ giá. Ông kỳ vọng lãi suất thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức hiện tại.

Lời khuyên được giới chuyên gia đưa ra với người đi vay là tính toán dòng tiền trả nợ, khả năng tài chính... để có thể lựa chọn phương án vay vốn linh hoạt, phù hợp nhất.