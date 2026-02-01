Vì sao Warren Buffett thích bạc hơn vàng?

Thị trường kim loại quý chứng kiến những nhịp điều chỉnh mạnh mẽ của vàng, khiến không ít nhà đầu tư cá nhân hoang mang.

Trong bối cảnh dòng tiền đang loay hoay tìm bến đỗ an toàn, giới tài chính quốc tế bất ngờ lật lại một hồ sơ đầu tư kinh điển của "nhà tiên tri xứ Omaha" Warren Buffett. Một sự thật thú vị ít người để ý: Dù nổi tiếng là người ghét vàng, Buffett lại từng là một "tay chơi" bạc hạng nặng.

Câu chuyện này không chỉ là một giai thoại quá khứ mà đang trở thành "kim chỉ nam" đắt giá cho bức tranh tài chính năm 2026, khi công nghệ và năng lượng sạch lên ngôi.

Warren Buffett gây bất ngờ với sở thích đầu tư vào bạc, chứ không phải vàng (Minh họa: AI/ Metals Edge).

Triết lý ngược dòng của huyền thoại đầu tư

Warren Buffett chưa bao giờ giấu diếm sự lạnh nhạt của mình đối với vàng. Trên sóng chương trình Squawk Box của CNBC năm 2011, ông từng thẳng thắn gọi vàng là "một cách đặt cược dài hạn vào nỗi sợ hãi".

Lập luận của Buffett cực kỳ sắc bén và mang tính thực dụng cao độ: Bạn kiếm được tiền từ vàng khi con người sợ hãi, nhưng khi nỗi sợ hạ nhiệt, bạn sẽ thua lỗ. Bản thân vàng, theo ông, có 2 điểm yếu chí mạng, đó là hầu như không có công dụng thiết yếu và hoàn toàn không có khả năng sinh sôi nảy nở. Một thỏi vàng mua hôm nay, 10 năm sau vẫn chỉ là một thỏi vàng, nằm im và "nhìn chằm chằm vào bạn" mà không tạo ra bất kỳ giá trị thặng dư nào.

Tuy nhiên, với bạc, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Theo Investopedia và các tài liệu lưu trữ từ Berkshire Hathaway, Buffett nhìn nhận bạc dưới lăng kính của một nhà đầu tư giá trị thực thụ. Nếu vàng là tài sản của tâm lý, thì bạc là tài sản của công năng.

Trong tư duy của Buffett, một khoản đầu tư xứng đáng phải đáp ứng nhu cầu thực tế của đời sống hoặc sản xuất. Bạc thỏa mãn trọn vẹn tiêu chí này.

Nó không chỉ là kim loại quý để cất trữ mà nó là "xương sống" của y tế (kháng khuẩn, lọc nước) và là chất dẫn điện tốt nhất trong thế giới điện tử. Từ những thiết bị y tế cứu người cho đến các vi mạch trong iPhone, máy tính hay tấm pin mặt trời, bạc đóng vai trò không thể thay thế. Chính sự hữu dụng này đã thuyết phục Buffett xuống tiền, điều mà vàng không bao giờ làm được.

Khi "nhà tiên tri" gom 1/4 sản lượng bạc toàn cầu

Lịch sử tài chính thế giới từng chấn động vào năm 1998 khi Berkshire Hathaway tiết lộ trong thông cáo báo chí rằng họ đang sở hữu tới 129,71 triệu ounce bạc. Khoản đầu tư này được tích lũy âm thầm từ tháng 7/1997 đến đầu năm 1998.

Để độc giả dễ hình dung về quy mô khủng khiếp của thương vụ này: Lượng bạc mà Buffett nắm giữ khi đó tương đương khoảng 25% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu mỗi năm. Tờ The Wall Street Journal thời điểm ấy định giá "kho bạc" này gần 1 tỷ USD. Dù con số này chỉ chiếm dưới 2% danh mục đầu tư của Berkshire, nhưng nó đủ sức làm rung chuyển thị trường Comex và khiến giới quản lý lo ngại về một kịch bản thao túng giá tương tự anh em nhà Hunt thập niên 70.

Nhưng Buffett không đầu cơ. Ông nhìn thấy sự mất cân bằng cung - cầu. Vào những năm 1990, ông nhận ra tồn kho bạc sụt giảm nghiêm trọng trong khi nhu cầu công nghiệp vẫn tăng trưởng nóng. Ông và "cánh tay phải" Charlie Munger kết luận rằng trạng thái cân bằng chỉ có thể thiết lập lại ở một mức giá cao hơn. Và họ đã đúng.

Dù sau đó Buffett thừa nhận đã "bán quá sớm" trong vòng chưa đầy một thập kỷ, nhưng nếu tính theo thị giá ngày 31/1/2026, khi bạc đang giao dịch quanh mốc 100 USD/ounce (theo dữ liệu từ Barron's), khoản đầu tư đó ngày nay sẽ trị giá khoảng 13 tỷ USD. Một con số khổng lồ minh chứng cho tầm nhìn vượt thời đại.

Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett là người nghiên cứu thị trường bạc từ rất sớm. Tập đoàn này từng thực hiện một khoản đầu tư quy mô lớn vào bạc trong giai đoạn 1997-1998, khi giá kim loại này chỉ khoảng 5 USD/ounce (Ảnh: The Motley Fool).

Tương lai giá bạc

Tại sao câu chuyện của 30 năm trước lại nóng hổi vào năm 2026? Bởi vì lịch sử đang lặp lại, nhưng với một quy mô và tính chất cấp bách hơn nhiều.

Theo báo cáo World Silver Survey và các dữ liệu từ Equiti Group, thị trường bạc hiện tại đang vận hành đúng theo khuôn mẫu mà Buffett từng ưa thích: Sự thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc. Chúng ta đang bước sang năm thứ năm liên tiếp mà thế giới tiêu thụ bạc nhiều hơn lượng khai thác được.

Nếu ngày xưa bạc chủ yếu dùng cho phim ảnh hay đồ gia dụng, thì năm 2026, bạc là "trái tim" của 3 cuộc cách mạng lớn: Năng lượng mặt trời, xe điện (EV) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Năng lượng mặt trời: Dự kiến tiêu thụ 120-125 triệu ounce trong năm nay.

Xe điện: Cần khoảng 70-75 triệu ounce cho các hệ thống mạch điện phức tạp.

Trung tâm dữ liệu AI: Cần 15-20 triệu ounce để vận hành các hệ thống lưới điện và máy chủ hiệu suất cao.

Công ty môi giới Peel Hunt và tổ chức GoldBroker đều đồng thuận rằng bạc đã thoát khỏi cái bóng "vàng của người nghèo" để trở thành một "kim loại chiến lược". Nhìn vào các con số thâm hụt nguồn cung (dự kiến gần 100 triệu ounce năm 2025), rõ ràng bạc đang sở hữu "giá trị sử dụng thực", thứ mà Buffett luôn khao khát tìm kiếm, trong khi vàng vẫn chỉ là nơi trú ẩn của dòng tiền sợ hãi.

Bài học cho nhà đầu tư cá nhân: Đừng sao chép, hãy tư duy

Từ góc nhìn của một nhà báo theo dõi thị trường tài chính, việc Buffett thích bạc hơn vàng không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cá nhân nên bán hết vàng để "all-in" vào bạc ngay ngày mai. Bài học ở đây nằm ở tư duy phân bổ tài sản.

Theo các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh năm 2026, nhà đầu tư nên nhìn nhận lại danh mục của mình qua "bộ lọc Buffett".

Thứ nhất, hãy coi vàng đúng với bản chất của nó, đó là một loại bảo hiểm. Giữ một tỷ trọng nhỏ vàng để phòng ngừa biến động là hợp lý, nhưng đừng kỳ vọng nó là "cỗ máy hưu trí" tạo ra tăng trưởng thần tốc.

Thứ hai, hãy xem xét bạc như một kênh đầu tư tăng trưởng vệ tinh. Bạc hiện nay vừa có tính chất phòng thủ lạm phát của kim loại quý, vừa hưởng lợi trực tiếp từ sự bùng nổ của nền kinh tế xanh và công nghệ cao. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đòn bẩy của bạc rất lớn, đi kèm với biến động mạnh. Ngay cả Buffett cũng chỉ dành dưới 2% tài sản cho bạc.

Không cần theo Buffett từng bước, chỉ cần mượn tư duy của ông: năm 2026, bạc gắn với giá trị sử dụng thực, còn vàng chủ yếu phản ánh nỗi sợ (Ảnh: IG).

Cuối cùng, cốt lõi của đầu tư vẫn là giá trị nội tại. Buffett thành công rực rỡ không phải nhờ buôn kim loại, mà nhờ đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra dòng tiền đều đặn. Bạc hay vàng, suy cho cùng, cũng chỉ là những mảnh ghép để đa dạng hóa.

Charlie Munger từng thán phục Buffett tại Đại hội cổ đông năm 1998: "Hãy nghĩ xem cần kỷ luật đến mức nào để theo dõi một ý tưởng trong 3-4 thập kỷ, chỉ để chờ thời điểm sử dụng 2% tài sản của mình". Đó chính là thông điệp đắt giá nhất: Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khi giá trị và giá cả gặp nhau, thay vì chạy theo đám đông trong những cơn sốt ảo.