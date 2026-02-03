Dòng vốn tỷ USD từ Đài Loan, Nhật Bản sẵn sàng đổ vào Việt Nam

Cathay - Tập đoàn lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) - đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam, và dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư với mức tương tự thời gian tới.

Chaebol (tài phiệt) Đài Loan này đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm qua, đang đầu tư chính vào mảng ngân hàng và bảo hiểm. Không bao gồm khoản đầu tư tại ngân hàng liên doanh Indovina Bank (IVB), tổng vốn đầu tư vào Việt Nam hiện đã vượt mốc 1 tỷ USD, tập trung vào 3 trụ cột chính gồm ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Trong cơ cấu này, khoảng 30% vốn được phân bổ cho lĩnh vực ngân hàng, gần 70% dành cho bảo hiểm nhân thọ, và phần còn lại thuộc mảng bảo hiểm phi nhân thọ.

Lãnh đạo Cathay chia sẻ với báo chí tại buổi gặp gỡ mới đây (Ảnh: Tri Túc).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện Cathay đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn tại châu Á.

Theo quan điểm của tập đoàn này, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, với nền tảng tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu dân số trẻ và mức độ tiếp cận công nghệ ngày càng cao. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ tài chính hiện đại, trong đó có tín dụng tiêu dùng, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng và ngày càng gia tăng của người dân.

Cùng ngành bảo hiểm, Asahi Life (Nhật Bản) được biết sắp chi 192 triệu USD, tương đương 5.082 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của Manufacture Life Insurance (Manulife) tại MVI Life. Thương vụ M&A này là thương vụ nước ngoài đầu tiên trong lịch sử của Asahi Life. "Ông lớn" Nhật Bản này chọn Việt Nam là điểm đến xuyên biên giới mới trong năm 2026, với nhận định thị trường còn nhiều dư địa.

Thị trường tài chính, cụ thể là tiền số, cũng sắp đón chào Tập đoàn Wilmar CLV (Singapore). Dunamu là Tập đoàn quản lý sàn giao dịch top 3 thế giới với hơn 1.100 tỷ USD. Đại diện Dunamu mới đây đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản mã hóa và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong nước từ năm 2026.

Không chỉ ngành tài chính, ngay đầu năm 2026, nhiều “ông lớn” FDI toàn cầu cũng cho biết sẵn sàng chi hàng triệu USD đầu tư vào Việt Nam. Đơn cử, tập đoàn điện máy Aqua thông qua Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam xác định kế hoạch tiếp tục rót thêm hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư, ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh. Tổng vốn cam kết rót thêm là 75 triệu USD, lộ trình đầu tư dài hạn đến năm 2045....

Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, Việt Nam đã và đang là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, nước ta đang thuộc nhóm 15 quốc gia đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.