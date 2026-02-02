Thủ tướng: Hội chợ Mùa Xuân là bước chạy đà hứa hẹn bùng nổ thị trường 2026

Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng" chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 13/2, mở cửa từ 9h đến 22h hàng ngày.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mở đầu cho chuỗi hội chợ thường niên, được tổ chức theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Hội chợ Mùa Xuân do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực” mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Thủ tướng cho biết, Hội chợ tiếp tục khẳng định những giá trị đặc sắc riêng biệt. Đây vừa là không gian giao thoa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại, với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết; vừa là nơi quy tụ tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất”, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kiên quyết nói không với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ khai mạc Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (Ảnh: Hải Long).

"Đồng thời, Hội chợ đóng vai trò cầu nối quan trọng, khơi thông dòng chảy thương mại, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hội chợ quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp với quy mô 3.000 gian hàng. Hội chợ được thiết kế với quy mô khoảng 100.000m2 diện tích trong nhà và hơn 45.000m2 không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000m2, với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Hội chợ được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung nổi bật, bao gồm: Phân khu địa phương chủ đề - TPHCM; phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương”; phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân”; phân khu “Xuân thịnh vượng”; triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026); không gian “Tết Sum vầy”; phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” và phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”.

Chương trình khai mạc hội chợ (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng...

Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức.

Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày.

Tổng doanh thu trực tiếp đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu gian hàng địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Ảnh: Hải Long