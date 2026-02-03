Kho 712.000 bitcoin lỗ ngược: "Cá voi" Michael Saylor toan tính gì?

Ngày 2/2, bitcoin, được coi là "vàng kỹ thuật số", đã có lúc rơi xuống vùng 74.541 USD/BTC, chính thức xuyên thủng "tuyến phòng thủ" cuối cùng của Strategy Inc. (trước đây là MicroStrategy). Đây không chỉ là một con số, đó là lằn ranh đỏ trong chiến lược đầy tham vọng của tỷ phú Michael Saylor.

Mức giá mua bình quân 76.037 USD, con số được Strategy Inc. vun đắp suốt nhiều năm qua, đã bị phá vỡ. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Michael Saylor - Chủ tịch và là người sáng lập của Strategy Inc., cũng là một "cá voi" bitcoin - đang "lỗ trên giấy".

Hiện Strategy đang nắm giữ hơn 712.000 BTC, nhưng giá trị kho tài sản này đang bốc hơi nhanh chóng (Ảnh: CoinNews).

Khi "chiếc máy ATM" ngừng hoạt động

Giới quan sát tài chính tại phố Wall thường ví von Strategy Inc. như một "bản sao đòn bẩy" của bitcoin. Chiến lược của Michael Saylor suốt những năm qua gói gọn trong một công thức tưởng chừng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: Phát hành cổ phiếu ở mức giá cao (có mức chênh giá) => dùng tiền đó mua bitcoin => giá trị tài sản tăng => cổ phiếu tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, cỗ máy in tiền này đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Theo dữ liệu từ Bloomberg và CoinDesk, cổ phiếu của Strategy (mã MSTR) đã "bốc hơi" gần 70% giá trị so với đỉnh. Điều đáng ngại hơn cả là mức chênh lệch giá cổ phiếu so với giá trị tài sản ròng đã biến mất.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Strategy gần như chỉ ngang bằng với giá trị số bitcoin mà họ nắm giữ. Điều này biến cổ phiếu MSTR từ một "khoản đặt cược tăng trưởng" trở thành một công cụ theo dõi giá không hơn không kém. Bitcoin giảm 1%, cổ phiếu giảm tương ứng. Sự kỳ diệu của đòn bẩy tài chính đã không còn.

Khi cổ phiếu giao dịch dưới giá trị tài sản ròng, việc Strategy phát hành thêm cổ phiếu mới để mua bitcoin (chiến lược ATM - at-the-market offering) sẽ trở nên phản tác dụng. Nó không còn tạo ra giá trị gia tăng mà chỉ khiến cổ đông hiện hữu bị pha loãng tài sản. Nói cách khác, Saylor đang mất đi công cụ sắc bén nhất để "bắt đáy" thị trường mà không cần vay nợ.

Dòng tiền thông minh đã bỏ cuộc chơi?

Một góc nhìn thú vị về hành vi tiêu dùng tài chính hiện tại cho thấy sự dịch chuyển khẩu vị rủi ro rõ rệt. Nếu như trước đây, từ khóa "Strategy" hay "bitcoin" đủ sức tạo nên những cơn sóng thần FOMO (sợ bỏ lỡ), thì nay sự hưng phấn đó đã nguội lạnh.

Theo phân tích từ Cryptopolitan, dòng tiền đang chảy mạnh sang các câu chuyện mới hấp dẫn hơn, đó là cổ phiếu AI, vàng và bạc. Nhà đầu tư dường như đã mệt mỏi với điệp khúc " bitcoin là hàng rào chống lạm phát". Thực tế thị trường tháng 1 đã dội một gáo nước lạnh vào niềm tin này: Lạm phát biến động, USD suy yếu, nhưng bitcoin vẫn "trơ lì", thậm chí giảm gần 11% trong tháng qua.

Câu chuyện tăng giá bị phá vỡ khiến mô hình của Strategy vốn sống dựa hoàn toàn vào niềm tin và sự kỳ vọng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

"Lỗ" nhưng chưa "chết": Tại sao Saylor chưa hoảng loạn?

Dù các tiêu đề báo chí quốc tế sáng nay đều giật dòng tít về việc danh mục đầu tư của Saylor chìm trong sắc đỏ, nhưng nếu nhìn sâu vào báo cáo tài chính, cá mập này vẫn đang ở trong một hầm trú ẩn khá kiên cố.

Theo nguồn tin từ CoinDesk, Strategy Inc. hiện nắm giữ khoảng 712.647 BTC. Điều quan trọng là toàn bộ số bitcoin này không bị thế chấp. Điều này đồng nghĩa với việc không có bất kỳ lệnh gọi ký quỹ nào treo lơ lửng trên đầu Michael Saylor. Ông không chịu áp lực phải bán tháo bitcoin để trả nợ ngân hàng ngay cả khi giá giảm sâu hơn nữa.

Hơn nữa, trong két sắt của Strategy vẫn còn khoảng 2,25 tỷ USD tiền mặt, một tấm đệm thanh khoản cực kỳ dày dặn được tích lũy từ các đợt phát hành cổ phiếu trước đó. Khoản nợ chuyển đổi trị giá 8,2 tỷ USD nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thời gian đáo hạn sớm nhất cũng phải đến quý III/2027. Saylor có thừa thời gian và các công cụ tài chính linh hoạt (như đảo nợ hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu) để xử lý vấn đề này.

Vấn đề của Michael Saylor hiện tại không phải là "phá sản", mà là "tăng trưởng chậm lại".

Ông đang bị trói tay. Không thể phát hành cổ phiếu giá cao để mua thêm bitcoin, Strategy Inc. buộc phải chuyển sang chế độ phòng thủ. Năm 2022, khi tình trạng tương tự xảy ra, công ty chỉ mua thêm được vỏn vẹn 10.000 bitcoin - một con số khiêm tốn so với tham vọng của họ.

Giới chuyên gia nhận định, đây là giai đoạn nhạy cảm nhất trong "thí nghiệm Saylor". Nếu bitcoin tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ, cổ phiếu MSTR có thể sẽ chịu áp lực bán tháo mạnh hơn nữa từ những nhà đầu tư mất kiên nhẫn.