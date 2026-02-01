Sau bạc, đến lượt giá đồng đạt đỉnh

Trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng (hợp đồng chuẩn) đã chạm mốc 13.767 USD/tấn. Diễn biến này tiếp nối đà tăng mạnh mẽ của thị trường, nâng tổng mức tăng của giá đồng kể từ đầu năm 2026 đến nay lên khoảng 10%.

Theo các chuyên gia, sự leo thang này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm các biện pháp thuế quan của Mỹ, gián đoạn nguồn cung và lo ngại về tình trạng thiếu hụt đồng trên toàn cầu.

Trước đó vào tháng 12/2025, giá đồng lần đầu tiên vượt qua mốc 12.000 USD mỗi tấn, tăng hơn 1/3 nếu so với thời điểm đầu năm. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất của giá đồng kể từ năm 2009, năm mà giá kim loại cơ bản này tăng vọt hơn 140% sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo Financial Times, các nhà phân tích dự báo nhu cầu đồng sẽ vượt nguồn cung khai thác từ các mỏ trong suốt thời gian từ nay đến những năm 2030, và giá đồng có thể duy trì ở mức cao trong năm tới.

Nhu cầu đồng tăng do cuộc dịch chuyển của thế giới từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, cũng như xu hướng điện khí hóa các phương tiện giao thông và bùng nổ xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, sản lượng của các mỏ đồng hiện tại đang ngày càng suy giảm, và việc đưa các mỏ mới vào hoạt động đòi hỏi chi phí rất lớn và thời gian dài.

Chuyên gia cho biết thêm việc giá tăng đồng tăng mạnh năm nay là hệ quả của một "cơn bão hoàn hảo" các yếu tố hội tụ, trong đó có việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giảm bớt, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine và tác động của thuế quan Mỹ.

“Ngôi sao mới” của thị trường kim loại: Giá đồng đạt đỉnh, dự báo còn tăng (Ảnh: IT).

Năm 2025, thị trường chứng kiến một lượng lớn đồng bị hút về Mỹ, khi các nhà nhập khẩu của nước này đổ xô mua đồng trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan lên đồng. Gần đây, mối lo đồng tinh luyện bị áp thuế quan tiếp tục thúc đẩy hoạt động tích trữ đồng ở Mỹ.

Trong một bất ngờ đối với thị trường, thuế quan đồng mà chính quyền ông Trump đưa ra đã miễn trừ đồng tinh luyện. Tuy nhiên, giá đồng ở Comex vẫn đang cao hơn giá ở London, phản ánh lo ngại rằng Chính phủ Mỹ có thể áp thuế quan lên đồng tinh luyện vào năm tới - theo giới chuyên gia.

Nhà phân tích Albert Mackenzie tại công ty Benchmark Mineral Intelligence, cho rằng thị trường đang phản ứng với “những cảm xúc lạc quan và lo ngại về nguồn cung", khi đồng được ồ ạt vận chuyển vào Mỹ với mục đích “chạy trước” thuế quan.

Khối lượng tồn trữ đồng trong các kho của sàn Comex (Mỹ) đã tăng lên mức cao kỷ lục hơn 400.000 tấn, trong khi lượng tồn trữ trong mạng lưới LME toàn cầu đã giảm đáng kể trong năm nay, với lượng tồn trữ đồng của sàn LME ở châu Âu giảm xuống dưới 20.000 tấn.

Chiều ngược lại, dữ liệu mới nhất cho thấy tại thời điểm cuối tháng 11 vừa qua, 85% lượng đồng trong các kho LME là đồng có nguồn gốc từ Trung Quốc, không đủ điều kiện để giao vào các cơ sở Comex của Mỹ.

Alice Fox, chiến lược gia hàng hóa tại Macquarie Group, dự báo giá đồng vẫn sẽ ở mức cao trong năm 2026, dù tăng trưởng nhu cầu ở Trung Quốc - nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - đang chậm lại.

Ngoài đồng, một kim loại khác là nhôm cũng vừa thiết lập mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua.