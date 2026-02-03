Rao bán giấy khám sức khỏe trên mạng "nhanh - rẻ - không cần khám"

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Ninh ghi nhận tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe giả trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng. Hoạt động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý trong lĩnh vực y tế, lao động và gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh cùng tang vật bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hồi tháng 1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu xin việc, xuất khẩu lao động, học tập của người dân để rao bán giấy khám sức khỏe với lời quảng cáo “nhanh - giá rẻ - không cần khám”. Người mua chỉ cần gửi ảnh chân dung, thông tin cá nhân và chuyển từ 150.000 đến 300.000 đồng là có thể nhận giấy tờ giả được làm tinh vi, giống giấy thật.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Giấy tờ giả được giao qua người trung gian hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, xe khách đến nhiều địa phương.

Ngày 1/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh (SN 1999, trú xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua trinh sát và xác minh các tài khoản Facebook “Hiền Ngô” và Zalo “Ngô Hiền”, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hạnh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng giấy khám sức khỏe giả dưới mọi hình thức và chỉ khám sức khỏe tại các cơ sở y tế hợp pháp. Khi phát hiện các tài khoản rao bán giấy tờ giả trên mạng xã hội, người dân cần kịp thời tố giác để cơ quan công an xử lý theo quy định.