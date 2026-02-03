Doanh nghiệp phía sau Zalo kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.194 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 139 tỷ đồng, tăng 38%. Trong kỳ, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, đóng góp vào tăng trưởng chung.

VNG là công ty phía sau ứng dụng Zalo - vừa vướng lùm xùm thông báo cập nhật điều khoản sử dụng, liên quan đến dữ liệu cá nhân. Theo báo cáo từ VNG, nền tảng Zalo đang kết nối thiết yếu với 79,6 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Hình ảnh ứng dụng Zalo (Ảnh: DT).

Các mảng khác như mảng trò chơi trực tuyến ghi nhận tổng số tiền người dùng đã chi đạt 2.242 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, trong đó 17% đến từ thị trường nước ngoài.

Dù vậy, lợi nhuận quý IV/2025 của tập đoàn này vẫn còn âm 224 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần kỷ lục 10.891 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế là âm 231 tỷ đồng, cải thiện đáng kể với mức lỗ năm liền trước.