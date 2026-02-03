Á hậu Đỗ Hà Trang mong năm mới tìm được bạn trai như ý

Sắp sang năm mới Bính Ngọ, Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu Đỗ Hà Trang thẳng thắn cho biết chuyện tình cảm vẫn là điều cô còn “để ngỏ” sau một năm hoạt động khá dày. Cô mong rằng sang năm mới có thể tìm được một người phù hợp đồng hành cùng mình.

Á hậu chia sẻ cô bị thu hút bởi những người đàn ông lớn tuổi hơn, có sự trưởng thành, ý chí cầu tiến và mục tiêu rõ ràng. “Tôi thích một người đàn ông chín chắn, biết nỗ lực cho tương lai”, người đẹp nói.

Bên cạnh đó, Hà Trang cho rằng sự yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu là yếu tố quan trọng để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Về ngoại hình, cô thừa nhận bản thân dễ có thiện cảm với người có nụ cười tươi, mang lại cảm giác tích cực.

Những chia sẻ về chuyện tình cảm được Hà Trang nhắc đến trong không khí cận Tết, khi cô vừa thực hiện bộ ảnh mới với mong muốn lan tỏa nét đẹp của người con gái Á Đông.

Ở bộ trang phục đầu tiên, Hà Trang chuyển sang phong cách yếm cách tân gam trắng ngà. Thiết kế cổ yếm khoe bờ vai thon và phần cổ cao, mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ Việt truyền thống.

Mái tóc đen dài buông thẳng, cách tạo dáng tối giản và phông nền ấm áp giúp làm nổi bật gương mặt hài hòa, đường nét mềm mại cùng khí chất trang nhã. Ít phụ kiện, bố cục gọn gàng, bộ ảnh thứ hai nhấn mạnh sự tinh giản và vẻ đẹp thuần khiết.

Sang đến set ảnh thứ hai, người đẹp xuất hiện trong áo dài truyền thống tông hồng phấn, được đính kim sa lấp lánh. Phom dáng ôm nhẹ giúp tôn đường nét cơ thể nhưng vẫn giữ sự kín đáo, chừng mực. Chất liệu kim sa bắt sáng vừa đủ tạo cảm giác sang trọng, thanh thoát, phù hợp không khí mùa xuân.

Phần tay áo điểm xuyết lông vũ mỏng mang lại hiệu ứng bồng bềnh, trong khi chuỗi ngọc trai nhiều lớp và chiếc quạt gỗ truyền thống góp phần hoàn thiện hình ảnh thiếu nữ ngày Tết với vẻ đẹp cổ điển.

Lối trang điểm trong veo, làn da mịn màng cùng ánh nhìn dịu dàng giúp tổng thể khung hình giữ được sự tinh khôi, không phô trương.

Hai lựa chọn trang phục, hai sắc thái tạo hình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: Vẻ đẹp Á Đông kín đáo, dịu dàng. Dù là áo dài truyền thống hay yếm cách tân, hình ảnh của Hà Trang đều hướng đến tinh thần ngày Tết là an yên, thanh lịch và giàu sức sống.

Chia sẻ về những ngày cận Tết, Hà Trang cho biết lịch trình cuối năm của cô khá dày. “Những ngày này, tôi bận rộn với các dự án chụp ảnh, TVC, tham gia hoạt động cộng đồng của Đoàn Thanh niên và các sự kiện chào mừng Tết Bính Ngọ 2026. Tôi cũng vừa bắt đầu một mô hình kinh doanh nhỏ”, Á hậu nói.

Với Hà Trang, Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian đặc biệt. Cô vẫn giữ trọn những ký ức gia đình mỗi khi xuân về. Người đẹp nhớ cảnh cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, người lớn trò chuyện, con cháu cùng nhau gói bánh để dâng cỗ đầu năm. Với cô, đó là những khoảnh khắc không thể thay thế.

Nhìn lại năm 2025, Hà Trang cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi, thử sức ở nhiều vai trò từ nghệ thuật đến kinh doanh. Mỗi bước đi đều được cô cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện bằng sự nỗ lực nghiêm túc. Người đẹp bày tỏ sự biết ơn với khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ trong suốt chặng đường vừa qua.

Trong năm 2026, Đỗ Hà Trang cho biết cô đang chuẩn bị cho các dự án kinh doanh mới và kỳ vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả. “Trang muốn sống hết mình, không ngừng học hỏi và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới trong công việc lẫn cuộc sống”, Á hậu chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp