Hàng nghìn khách hàng "check-in" Phố Xuân tại Kim Đô City

Điểm hẹn văn hóa đầu năm giữa lòng đô thị

Ngay trong ngày khai trương 31/1, Phố Xuân Kim Đô City đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, với sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương xã Văn Môn, xã Yên Phong cùng đông đảo khách hàng, cư dân và đối tác, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, mở ra khởi đầu đầy hứng khởi cho cộng đồng cư dân của khu vực trong năm mới.

Không gian Phố Xuân được tổ chức theo mô hình chợ Tết truyền thống với hơn 20 gian hàng sản vật, nông sản vùng miền, đặt trong không gian đô thị hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa nét văn hóa Tết xưa và nhịp sống đương đại, phù hợp cho nhiều nhóm khách, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, Phố Xuân Kim Đô City đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, đồng thời cho thấy sự đầu tư bài bản của chủ đầu tư trong phát triển khu đô thị gắn kết, hài hòa giữa kinh tế và các giá trị văn hóa truyền thống.

Kim Đô City khai trương Phố Xuân với chủ đề “Cát Mã Nghênh Xuân” (Ảnh: CĐT).

Chị Kim Thoa (cư dân tại xã Yên Phong) chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ trước quy mô và sự đầu tư của Phố Xuân tại Kim Đô City. Các con tôi rất thích khi dạo quanh các gian hàng, tìm hiểu những sản vật vùng miền. Đây là điểm đến phù hợp cho các gia đình trong dịp đầu năm”.

Theo đại diện chủ đầu tư Hưng Ngân Group, Phố Xuân là một phần trong lộ trình kiến tạo Kim Đô City trở thành khu đô thị giàu sức sống, nơi các hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên, góp phần hình thành bản sắc đô thị ngay từ giai đoạn đầu.

“Chúng tôi định hướng Kim Đô City không chỉ là nơi an cư, mà là một hệ sinh thái sống, nơi các giá trị vật chất và tinh thần được nuôi dưỡng song song trên nền tảng pháp lý minh bạch và quy hoạch đồng bộ”, đại diện Hưng Ngân Group nhấn mạnh.

Tại sự kiện, đại diện ngân hàng HDBank - đơn vị bảo trợ dự án - cũng chia sẻ về quyết định đồng hành cùng Kim Đô City. Theo HDBank, dự án đáp ứng các tiêu chí quan trọng về pháp lý, quy hoạch và tiềm năng phát triển dài hạn, phù hợp với định hướng của ngân hàng trong việc hỗ trợ các khu đô thị được đầu tư bài bản, hướng tới giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng địa phương.

Đông đảo người dân tham dự khai trương Phố Xuân Kim Đô City (Ảnh: CĐT).

Kim Đô City - Tọa độ sống tinh hoa được kiến tạo từ tầm nhìn dài hạn

Tọa lạc tại xã Văn Môn và xã Yên Phong, Kim Đô City được định vị là khu đô thị quy mô lớn, đóng vai trò hạt nhân trong tiến trình mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống tại địa phương.

Kim Đô City kiến tạo tọa độ sống tinh hoa tại thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Sở hữu vị trí liền kề nút giao giữa Quốc lộ 3B và Quốc lộ 18, Kim Đô City có khả năng kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch, các khu công nghiệp trọng điểm cũng như hệ thống hành chính - dịch vụ của tỉnh.

Theo quy hoạch, khi nút giao Quốc lộ 3B - Quốc lộ 18 được cải tạo, Kim Đô City sẽ kết nối với hai quốc lộ, gia tăng khả năng tiếp cận và giá trị thương mại cho toàn khu. Đặc biệt, năm 2027, khi cầu Tứ Liên hoàn thành, thời gian di chuyển từ Kim Đô City tới trung tâm Thủ đô sẽ được rút ngắn đáng kể, khoảng 15 phút.

Tại sự kiện “Cát Mã Nghênh Xuân”, đại diện đơn vị phát triển dự án cũng chia sẻ về kế hoạch triển khai Kim Đô City trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2026, Hưng Ngân Group sẽ phát triển phân khu Mộc Điền với 539 sản phẩm nhà ở thấp tầng (gồm nhà phố thương mại, nhà liền kề sân vườn và biệt thự), đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư và kinh doanh.

Các sản phẩm được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp - Đông Dương, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ cổ điển và công năng hiện đại. Mỗi căn nhà đều sở hữu hai mặt thoáng, chú trọng ánh sáng tự nhiên và sự đối lưu không khí, phù hợp với nhu cầu ở lâu dài.

Bên cạnh đó, phân khu Mộc Điền được thụ hưởng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ của Kim Đô City, bao gồm các công viên cây xanh theo chủ đề, hồ cảnh quan, khu vui chơi trẻ em, trung tâm mua sắm cùng hệ thống trường học và cơ sở y tế được quy hoạch bài bản. Mô hình tiện ích “all-in-one” (tất cả trong một) được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu sống, sinh hoạt và kinh doanh của cư dân trong tương lai.

Trong bức tranh phát triển chung của Bắc Ninh, Kim Đô City được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành một khu đô thị hiện đại, nơi không gian sống, hoạt động cộng đồng và giá trị bền vững được phát triển hài hòa theo thời gian.