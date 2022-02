Cuộc so găng bám đuổi sát nút của 4 ông lớn hàng không Mỹ

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đến tận bây giờ, các sân bay của Mỹ mới nhộn nhịp đến vậy!

Sau năm 2020 tồi tệ, lưu lượng chuyến bay đã tăng lên đáng kể trong quý II/2021 khi mà việc triển khai vaccine được tiến hành nhanh chóng. Trước đại dịch, mỗi ngày có 2 triệu khách là bình thường, chỉ ở mức tiêu chuẩn. Nhưng khi đại dịch xảy ra thì thậm chí con số đã giảm xuống 100.000 vào tháng 4/2020 rồi mới từ từ tăng trở lại. Suốt năm 2021, Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã thực hiện trung bình 1,59 triệu lượt kiểm tra an ninh mỗi ngày, so với 880.000 lượt vào năm 2020 và 2,31 triệu lượt vào năm 2019.

Việc Mỹ mở lại đường biên giới cho du khách quốc tế có ý nghĩa rất lớn với ngành hàng không nước này bởi Mỹ là quốc gia có nhiều hãng hàng không nhiều năm liền lọt top hãng bay lớn nhất thế giới cả về doanh thu và đội tàu bay. Trong đó, 4 hãng hàng không lớn nhất của nước này cũng như của thế giới là Delta Airlines, American Airlines, United Airlines và Southwest Airlines.

Cuộc so găng giữa 4 ông lớn hàng không Mỹ vẫn luôn khốc liệt. Và hiện tại, trong thời kỳ bình thường mới hậu Covid-19, cuộc đua đó còn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Mỹ có 4 hãng hàng không lớn và cuộc so găng của 4 ông lớn này luôn căng bất chấp đại dịch (Ảnh: The Wall Street Journal).

HỒ SƠ 4 HÃNG HÀNG KHÔNG LỚN NHẤT MỸ VÀ THẾ GIỚI

Delta Airlines

Với gần 100 năm lịch sử hàng không, Delta Airlines đã phát triển trở thành hãng hàng không lớn nhất thế giới cả về doanh thu và vốn hóa thị trường. Tính đến tháng 3/2021, doanh thu quý đầu tiên của Delta trong năm đạt 3,6 tỷ USD. Mặc dù thấp hơn 65% so với tháng 3/2019 nhưng con số này cũng cho thấy mức tăng trưởng tích cực đáng kể từ năm 2020.

Delta cung cấp hơn 300 tuyến đường tại hơn 50 quốc gia trên tất cả 6 lục địa đông dân. Đội bay của hãng gồm hơn 700 máy bay Boeing và Airbus được nâng cấp thường xuyên. Delta cũng sở hữu một số công ty con như Endeavour Air, Delta Private Jets và Delta Vacations. Ngoài ra, hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ này hiện sở hữu 49% cổ phần của Virgin Atlantic Airlines.

Với sự hiện diện như vậy, hàng năm, Delta phục vụ tới 200 triệu hành khách, mặc dù con số này đã giảm xuống chỉ còn 55 triệu vào năm 2020. Delta đang tạo việc làm cho 74.000 lao động, trong đó có 14.840 phi công.

American Airlines

Ra đời muộn hơn một chút so với Delta, American Airlines là đối thủ lớn nhất của họ. Hiện, America Airlines đứng đầu thế giới về số km hành khách di chuyển, tổng số hành khách và đội máy bay lớn nhất. Mặc dù số lượng hành khách đang giảm do đại dịch đang diễn ra, hãng này đã báo cáo phục vụ hơn 900 triệu hành khách chỉ trong năm 2019, trở thành nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất trên thế giới.

Đội bay của American Airlines hiện tại bao gồm 881 máy bay, chủ yếu là Boeing 737-800 và Airbus A320. Mặc dù đây là những mẫu máy bay Boeing cũ, nhưng American Airlines đang trong quá trình thay thế đội bay của mình bằng những chiếc Boeing 737 MAX 8.

Hãng hàng không mang cờ Mỹ American Airlines (Ảnh: Getty Images).

American Airlines sử dụng 102.700 công nhân với hơn 15.000 phi công.

Với doanh thu 4 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2021, American Airlines vẫn giảm 53% so với năm 2019 nhưng họ dự kiến rằng công suất của họ sẽ tăng từ khoảng -70% vào năm 2020 lên -20% vào năm 2021. Khi hãng tiếp tục xây dựng lại và phục hồi, American Airlines sẽ tiếp tục nâng cấp đội bay của mình và phát triển theo hướng mới của thế giới.

United Airlines

United Airlines là hãng hàng không lớn thứ ba trên thế giới cả về quy mô đội bay và tổng số đường bay đã đi. United Airlines hiện có trụ sở chính tại Chicago, Illinois và nhiều trung tâm ở khắp nước Mỹ và một số quốc gia khác.

Đội bay của United gồm 827 máy bay được quản lý bởi 92.000 nhân viên, trong đó có 12.000 phi công, phục vụ hơn 150 triệu hành khách trên khắp nước Mỹ và khắp thế giới mỗi năm. Hãng hàng không này hiện cung cấp các chuyến bay đến hơn 251 địa điểm trong nước và 126 địa điểm quốc tế tại 67 quốc gia trên thế giới với khoảng 4.500 chuyến bay mỗi ngày.

(Ảnh: Getty Ịmages).

Mặc dù doanh thu trong quý đầu năm 2021 của United đã giảm 66% so với năm 2019, ở mức 3,2 tỷ USD, hãng hàng không này đang tích cực theo đuổi sự phục hồi bằng cách trở thành một trong những hãng hàng không đầu tiên cung cấp các đường bay quốc tế mới đến các quốc gia đã mở cửa cho khách du lịch đã tiêm phòng.

Nhìn về tương lai, họ cũng dự kiến tăng 10% công suất từ quý I đến quý II và hy vọng sẽ thuê thêm 10.000 phi công vào cuối thập kỷ này.

Southwest Airlines

Southwest Airlines bắt đầu thành lập vào năm 1967 với tư cách là một hãng hàng không khu vực khiêm tốn cung cấp các chuyến bay nội địa từ Texas. Kể từ đó, Southwest đã phát triển trở thành một trong những hãng hàng không nội địa lớn nhất tại Hoa Kỳ và cũng cung cấp các chuyến bay trên khắp vùng Caribe và Châu Mỹ Latinh. Southwest hiện cung cấp khoảng 4.000 chuyến bay đến 115 địa điểm.

Tính đến năm 2021, Southwest sử dụng khoảng 60.000 công nhân, bao gồm 8.500 phi công. Điều thú vị là toàn bộ phi đội 744 máy bay của Southwest đều là chiếc Boeing 737, khiến hãng hàng không này có đội bay lớn nhất thế giới về mẫu máy bay này. Tuy nhiên, Southwest có thể bắt đầu đa dạng hóa đội bay của họ bắt đầu từ năm nay, vì họ đang để mắt đến một vài chiếc Airbus A2220 để bổ sung vào đội bay của mình.

(Ảnh: Getty Images).

Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Southwest đã báo cáo tổng doanh thu trong quý đầu tiên là 2,1 tỷ đô la cho quý đầu tiên của năm 2021, giảm 51,5% so với năm 2019.

Với suy nghĩ phục hồi, Southwest đã bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động trong nước tới hơn 18 địa điểm mới trên khắp nước Mỹ và sẽ bắt đầu đầu tư vào các máy bay mới để cập nhật đội bay của họ.

CUỘC ĐUA ĐỂ TRỞ THÀNH "ÔNG TRÙM" TRONG NGÀNH

Hoạt động kinh doanh Hàng không của Mỹ tiếp tục phát triển, với các hãng hàng không giá rẻ ngày càng hiện diện và các hãng hàng không lớn đang định vị lại mình để đáp ứng mức nhu cầu sau đại dịch.

Với 4 hãng hàng không lớn nhất ở Mỹ là American, Delta, Southwest và United, mỗi hãng đều chiếm khoảng 20% thị phần, tuy nhiên mỗi hãng lại đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ngay cả khi các hãng hàng không nhỏ hơn với giá rẻ hơn giành được thị phần trong vài năm tới với việc chú trọng hơn vào du lịch giải trí, 4 hãng hàng không này sẽ thống trị chung về lưu lượng hàng không ở Mỹ.

Delta Airlines với chiến lược nhân sự và đội bay thông minh

Delta Airlines đã tách mình khỏi 3 đối thủ cạnh tranh lớn nhất bằng cách mở nhiều trung tâm, tăng cường quan hệ gắn bó với người lao động, đề ra chiến lược hạm đội thông minh, và có trọng tâm chiến lược rõ ràng.

Hãng này đang có kế hoạch mở rộng sang châu Âu vào mùa hè tới, tăng gần gấp đôi lịch bay mùa hè xuyên Đại Tây Dương. Hãng cho biết sẽ bổ sung thêm 73 chuyến bay hàng ngày đến 25 điểm đến từ 10 thành phố của Mỹ, tăng lịch trình mùa hè năm nay của châu Âu lên 90% so với mùa hè năm 2021. Kế hoạch mở rộng được đưa ra sau khi Delta cho biết họ đã bổ sung hơn 100 chuyến bay mỗi ngày từ New York.

Delta nổi tiếng là làm việc chặt chẽ với người lao động. Công ty có một hồ sơ theo dõi về việc bắt đầu các cuộc đàm phán trước ngày hợp đồng hết hạn và ký một thỏa thuận mới vào gần ngày đó. Để so sánh, các hợp đồng tại American và United thường mất nhiều năm để ký sau ngày có thể sửa đổi, và các hãng này thiếu sự tin tưởng giữa công ty và các công đoàn. Bằng biện pháp này, việc quản lý của Delta tốt hơn nhiều các đối thủ cạnh tranh chính của họ, với kết quả là một liên kết tốt hơn trong quan hệ lao động tại hãng hàng không này. Southwest cũng được coi là có mối quan hệ tốt nhưng những rạn nứt đã xuất hiện gần đây, bao gồm khi các tiếp viên hàng không của họ nhanh chóng tố cáo kế hoạch giảm lương tạm thời thay vì giảm lương do nhu cầu yếu.

Máy bay Airbus A330-900neo của Delta là sản phẩm Delta One Suite mới nhất của hãng ở hạng thương gia (Ảnh: Delta Airlines)

Một điểm nữa là Delta có một chiến lược hạm đội thông minh. Delta điều hành một đội máy bay cũ hơn. Với trung bình 17 năm phục vụ máy bay, điều này làm cho đội bay của họ lâu đời hơn các đội 11 năm của American, 12 của Southwest và United 14 năm. Tuy nhiên, khi bạn lên máy bay Delta, bạn thường không biết máy bay bao nhiêu tuổi vì hãng đã đầu tư rất nhiều vào nội thất.

Cuối cùng, Delta luôn có trọng tâm chiến lược rõ ràng. Bằng chứng là Delta tập trung nhiều hơn vào mục đích kinh doanh và năng lực cốt lõi. Hãng đã mua một nhà máy lọc dầu giúp ích cho toàn ngành công nghiệp trong việc duy trì công suất lọc dầu trực tuyến. Bằng những cách này, và nhiều cách khác, Delta đã chứng tỏ mình là hãng vận chuyển đánh bại các hãng hàng không lớn nhất của Mỹ.

American Airlines liên tục mở rộng thị trường

Hãng hàng không American Airlines có trụ sở tại Fort Worth đã coi đại dịch này như một cơ hội để trở thành hãng hàng không lớn nhất thế giới, một danh hiệu mà hãng đã trao đổi qua lại với các đối thủ cạnh tranh trong vài năm qua khi Delta và United mở rộng mạng lưới của họ.

Nhưng American Airlines đã vượt lên trước đối thủ Delta Airlines và đang thiết lập lại các tuyến bay và kết nối lại với hành khách để trùng với thời điểm tăng trưởng trong du lịch mùa hè. Dựa trên các chuyến bay đã lên lịch, số ghế và số dặm hành khách đã lên kế hoạch, American đã trở thành hãng vận chuyển lớn nhất thế giới, theo công cụ theo dõi lịch trình của hãng hàng không Diio by Cirium.

Trên thực tế, lịch biểu tháng 6/2021 của American lớn hơn khoảng 21% so với Delta, đối thủ lớn nhất tiếp theo của hãng.

John Grant, nhà phân tích trưởng của công ty dữ liệu hàng không OAG có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết: "American rất may mắn khi có một thị trường nội địa rộng lớn". American Airlines có lý do để đứng đầu vì hãng có nhiều máy bay và nhiều nhân viên hơn bất kỳ hãng hàng không nào trên thế giới.

Hành khách tại nhà ga của American Airlines (Ảnh: Thomas Hengge).

Chủ tịch American Airlines Robert Isom cho biết máy bay của hãng đã có tỷ lệ lấp đầy khoảng 84% trong tháng 5/2021, gần đạt mức trước đại dịch. "Từ góc độ giải trí, nhu cầu đi lại đang tăng trở lại", Isom phát biểu trong một hội nghị các nhà đầu tư.

American đang phải thực hiện một lịch trình tích cực để theo kịp các hãng hàng không giá cực rẻ mới nổi đang cố gắng sử dụng đại dịch để làm lợi thế của họ.

Grant nói: "Có những vở kịch chiến lược lớn cần được thực hiện vì không có thời gian tốt hơn để thử nghiệm".

United Airlines tăng đường bay dài

Trong khi đó, United Airlines thì đang thực hiện sứ mệnh để trở thành hãng vận chuyển đường dài lớn nhất của Mỹ trong năm 2022.

Biên giới toàn cầu đang mở lại và các tàu sân bay Mỹ đang tập trung vào việc mở rộng. Năm mới sẽ một lần nữa các hãng hàng không Mỹ bay đến các điểm đến xa bao gồm các điểm đến mới và trở lại ở Singapore, Úc, Ấn Độ…

Tuy nhiên, bất chấp đại dịch, United Airlines đang chuẩn bị cho việc mở rộng xuyên Đại Tây Dương lớn nhất từ trước đến nay. United muốn trở thành hãng vận chuyển đưa du khách đến nhiều điểm đến hơn và có kế hoạch đưa máy bay của mình đi xa hơn đối thủ. Chiến lược này sẽ cung cấp cho du khách nhiều lựa chọn liên tục hơn khi đi du lịch đến các điểm đến nước ngoài không được phục vụ nhưng cũng là một phần trong mục tiêu mới của United là trở thành hãng hàng không hàng đầu của Mỹ, tương tự như British Airways ở Anh hoặc Air France ở Pháp nhưng Mỹ không có chính thức sự chỉ định.

5 điểm đến châu Âu mới của United Airlines (Ảnh: Ciricum).

"Thành thật mà nói, chúng tôi là hãng vận chuyển hàng đầu của Mỹ", Scott Kirby, giám đốc điều hành của United, nói. "Đội bay thân rộng đường dài quốc tế của chúng tôi lớn gần bằng tất cả [đội bay thân rộng] của các hãng hàng không Hoa Kỳ khác cộng lại. Chúng tôi bay đến những nơi mà không có ai khác bay".

Vào tháng 10 năm ngoái, United đã công bố 5 điểm đến mới ở châu Âu và Trung Đông mà không có hãng hàng không nào khác của Mỹ hiện đang bay. Và trong số 10 đường bay dài nhất được các hãng hàng không Mỹ khai thác vào năm 2022, 8 trong số đó sẽ do United bay nếu đại dịch và các hạn chế đi lại cho phép.

"Bỏ qua tất cả những thách thức do Covid và các biến thể của nó đặt ra, United tin rằng có một lợi thế kinh doanh quyết định trong việc vận hành các chuyến bay của riêng mình từ các thành phố khác nhau của Mỹ đến các điểm ở châu Âu, châu Á, châu Phi và các nơi khác", Henry Harteveldt, nhà phân tích du lịch và chủ tịch của Nhóm Nghiên cứu Khí quyển, chia sẻ với Insider.

Southwest Airlines - hãng bay giá rẻ thân thiện

Khác với 3 ông lớn trên, Southwest là một hãng hàng không giá rẻ lớn nhất của Mỹ. Trong hai thập kỷ qua, trong khi hầu hết các hãng hàng không đều gặp khó khăn thì Southwest vẫn phát triển mạnh mẽ.

Bất kỳ công ty nào hoạt động trong ngành hàng không đều phải duy trì và củng cố một loạt các lợi thế cạnh tranh để tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Mô hình kinh doanh của Southwest Airlines dựa trên hoạt động cực kỳ hiệu quả, định giá chi phí thấp và các giải pháp hậu cần sáng tạo. Hãng tập trung sâu vào trải nghiệm khách hàng và sở hữu một đội ngũ nhân viên năng động. Thông qua chiến lược hợp lý này, Southwest đã đạt được nhiều lợi thế cạnh tranh cho phép nó luôn phù hợp trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Southwest Airlines tập trung vào sự thân thiện với khách hàng (Ảnh: Southwest Airlines).

Sự sụt giảm nhu cầu về các chuyến bay trong suốt năm 2020 gần như khiến một số hãng hàng không phải ngừng kinh doanh, nhưng Southwest vẫn có thể tồn tại mà không có sự sa thải lớn. Khi điều kiện kinh doanh suy giảm, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Southwest Airlines mạnh cả về quy mô và chi phí.

Southwest có một số lợi thế quan trọng so với các đối thủ cạnh tranh của họ. Họ tập trung vào việc cung cấp mức giá thấp nhất cho các tuyến đường phổ biến nhất. Tăng trưởng kinh tế tiêu cực khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá vé và Southwest là hãng hàng không lớn duy nhất có thể cạnh tranh về giá.

Southwest tự hào là hãng hàng không hướng tới con người hoạt động với đội ngũ nhân viên và nhân viên thân thiện, dễ gần. Theo mô hình kinh doanh của mình, Southwest thuê những nhân viên thể hiện thông điệp thương hiệu của công ty và có niềm đam mê giúp đỡ khách hàng. Southwest có các chính sách và thực tiễn tuyển dụng nghiêm ngặt để đảm bảo sự kết hợp phù hợp của các thành viên trong nhóm. Công ty còn có định hướng kinh doanh tập trung vào trải nghiệm của khách hàng. Một phần của trải nghiệm khách hàng đó đến từ thái độ và sự giúp đỡ của nhân viên của công ty.

Bên cạnh những nhân viên năng động và dịch vụ khách hàng tuyệt vời, Southwest Airlines còn cung cấp một trong những giải pháp giá rẻ nhất cho việc di chuyển bằng đường hàng không. Chiến lược giá của hãng đưa ra mức giá cực kỳ thấp so với các hãng hàng không lớn khác, chẳng hạn như Delta và American Airlines.

Southwest đã phải xây dựng mô hình kinh doanh của mình xoay quanh chi phí vận hành thấp để có thể đưa ra mức giá thấp. Hãng chỉ có một số loại máy bay giúp hãng giảm chi phí. Nó cũng cung cấp dịch vụ cho các sân bay nhỏ hơn không tính phí vào cổng. Nếu khách hàng có thể tìm được vé giá thấp hơn, Southwest Airlines sẽ đưa ra mức giá phù hợp.

Mặc dù khiêm tốn hơn so với ba ông lớn còn lại, Southwest Airlines luôn có tư duy rất cầu tiến với một mô hình kinh doanh linh hoạt. Điều này giúp ứng phó tốt hơn với những gián đoạn do các sự kiện kinh tế nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Southwest luôn tìm kiếm các giải pháp chi phí thấp hơn và điều đó quan trọng hơn bao giờ hết.

CẠNH TRANH VẪN CÒN TIẾP TỤC

Thế giới đang dần trở lại bình thường hậu Covid-19, và việc di chuyển giữa các quốc gia cũng đang trở nên nhộn nhịp hơn. Cùng với việc Mỹ mở cửa biên giới chấp nhận các hành khách đã tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19, dự báo ngành hàng không Mỹ hứa hẹn nhiều khởi sắc trong năm tới, và dĩ nhiên, bốn ông lớn trong ngành tin tưởng sẽ ngày càng phát triển với những chiến lược hợp lý và việc khai thác một cách thông minh các thế mạnh của mình. Delta Airlines, American Airlines, United Airlines và Southwest Airlines - mỗi hãng hàng không có thế mạnh và ưu điểm riêng.

Cuộc so găng giữa các ông lớn hàng không này sẽ vẫn còn tiếp tục khi nào nhu cầu lữ hành còn và kết quả của cuộc đua sẽ công bằng nhất khi được đánh giá bằng chính những hành khách.