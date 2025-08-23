“Nữ quái” đột nhập, trộm 6 cây vàng của người quen

Ngày 23/8, Công an phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Ngô Thị Huệ (SN 1990, hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng, hiện cư trú đường Nguyễn Công Hoan, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 22/8, anh D.V.H. (tạm trú tại phường Hòa Khánh) kiểm tra camera an ninh đã phát hiện trong nhà mình đang thuê trọ (tại địa chỉ trên đường Đồng Trí 6, phường Hòa Khánh) có người lạ đột nhập, đi vào phòng ngủ và có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huệ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hòa Khánh).

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường cử tổ công tác tiếp cận nhanh khu vực trước nhà anh H. và phát hiện một người phụ nữ có dấu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua đấu tranh nhanh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên Ngô Thị Huệ, có mối quan hệ quen biết với anh H.. Khi biết anh H. đi vắng, Huệ đã đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Kiểm tra nhanh trên người đối tượng, công an phường thu giữ một nhẫn kim loại màu vàng (loại 5 chỉ). Đây là số vàng đối tượng thừa nhận vừa đột nhập vào phòng ngủ anh H. trộm cắp.

Tại trụ sở công an, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện hành vi trộm của anh H. 2 lần vào ngày 3/7 và 10/8, tổng cộng 6 cây vàng, trị giá khoảng 655 triệu đồng.

Số vàng trộm được tại nhà anh H., Huệ mang đi bán rồi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.