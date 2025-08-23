Huy động hơn 400 người gia cố bờ biển ở Đan Hải trước bão số 5

Tối 23/8, ông Nguyễn Trọng Vân, Bí thư Đảng ủy xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong chiều cùng ngày, địa phương này đã huy động hàng trăm người đắp đá làm kè, gia cố bờ biển trước khi bão số 5 đổ bộ.

Theo ông Vân, khu vực bờ biển qua địa phận thôn Tân Ninh Châu có nhiều đoạn đã được xây dựng kè chắn sóng.

Hơn 400 người được huy động gia cố bờ biển trước bão (Ảnh: Xuân Hội).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ những năm trước, nhiều đoạn bị phá hỏng, bào mòn. Rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài tuyến đê biển có nhiều diện tích bị cuốn trôi, xâm thực, đe dọa tuyến đê Hội Thống.

Trước dự báo cơn bão số 5 sẽ rất mạnh, chính quyền xã Đan Hải đã huy động hơn 400 người gồm công an, dân quân, quân đội, người dân cùng cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đóng quân trên địa bàn dùng rọ đá, cọc tre để kè, gia cố các vị trí bờ biển kéo dài khoảng 200m.

Việc kè biển sẽ được thực hiện gấp rút trên chiều dài khoảng 200m (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tuyến kè đã được các lực lượng sử dụng lưới thép và hàng trăm bao tải cát, đá hộc gia cố nhằm đề phòng nước biển dâng cao gây sạt lở.

"Do khối lượng công việc lớn, việc gia cố bờ biển sẽ tiếp tục vào sáng 24/8 và hoàn thành trước khi bão đổ bộ", ông Vân thông tin.

Theo ngành chức năng Hà Tĩnh, ngoài vị trí nêu trên, tỉnh này còn tồn tại 3 hệ thống trọng điểm đê điều xung yếu gồm đê Tả Nghèn đoạn qua xã Lộc Hà, đê Cẩm Nhượng ở xã Thiên Cầm và đê Hải Hà Thư, đoạn qua xã Hải Ninh.