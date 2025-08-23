Huy động hơn 400 người gia cố bờ biển ở Đan Hải trước bão số 5
(Dân trí) - Xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 400 người dùng bao cát, rọ đá gia cố khoảng 200m bờ biển nhằm hạn chế sạt lở khi bão đổ bộ.
Tối 23/8, ông Nguyễn Trọng Vân, Bí thư Đảng ủy xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong chiều cùng ngày, địa phương này đã huy động hàng trăm người đắp đá làm kè, gia cố bờ biển trước khi bão số 5 đổ bộ.
Theo ông Vân, khu vực bờ biển qua địa phận thôn Tân Ninh Châu có nhiều đoạn đã được xây dựng kè chắn sóng.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ những năm trước, nhiều đoạn bị phá hỏng, bào mòn. Rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài tuyến đê biển có nhiều diện tích bị cuốn trôi, xâm thực, đe dọa tuyến đê Hội Thống.
Trước dự báo cơn bão số 5 sẽ rất mạnh, chính quyền xã Đan Hải đã huy động hơn 400 người gồm công an, dân quân, quân đội, người dân cùng cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đóng quân trên địa bàn dùng rọ đá, cọc tre để kè, gia cố các vị trí bờ biển kéo dài khoảng 200m.
Tuyến kè đã được các lực lượng sử dụng lưới thép và hàng trăm bao tải cát, đá hộc gia cố nhằm đề phòng nước biển dâng cao gây sạt lở.
"Do khối lượng công việc lớn, việc gia cố bờ biển sẽ tiếp tục vào sáng 24/8 và hoàn thành trước khi bão đổ bộ", ông Vân thông tin.
Theo ngành chức năng Hà Tĩnh, ngoài vị trí nêu trên, tỉnh này còn tồn tại 3 hệ thống trọng điểm đê điều xung yếu gồm đê Tả Nghèn đoạn qua xã Lộc Hà, đê Cẩm Nhượng ở xã Thiên Cầm và đê Hải Hà Thư, đoạn qua xã Hải Ninh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 23/8, bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, tăng 2 cấp so với sáng nay.
Đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, di chuyển nhanh và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới khi đi qua vùng biển rất ấm tới 30 độ C, kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.
Theo dự báo, khoảng 4h ngày 25/8, bão số 5 sẽ mạnh lên cấp 12-13, giật 15 trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đến ngày 25/8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 11-12, giật 14.
Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế, cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.
Các trung tâm dự báo nhận định mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá không kém bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (bão Doksuri) năm 2017 - cơn bão này có đường đi và vùng ảnh hưởng tương tự.
Các chuyên gia dự báo sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi.