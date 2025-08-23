Tiền số nhân dân tệ: Vũ khí mới của Trung Quốc trong cuộc đua tiền tệ?

Theo Reuters, Chính phủ Trung Quốc sẽ xem xét và phê duyệt lộ trình cho phép các tổ chức phát hành stablecoin vào cuối tháng này. Các chuyên gia cho rằng động thái này nhằm tăng độ phủ của nhân dân tệ trên thế giới và cũng nhằm bắt kịp động thái chính sách liên quan tới stablecoin của Mỹ.

“Kế hoạch dự kiến bao gồm các mục tiêu của việc sử dụng stablecoin neo giá vào nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong nước. Lộ trình cũng sẽ gồm các hướng dẫn đề phòng ngừa rủi ro”, nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Stablecoin là một loại tiền điện tử thường được neo vào một tài sản khác để giữ giá trị ổn định. Loại tiền số này đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn trong giới tài chính toàn cầu. Giữa tháng 7 năm nay, Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới ban hành khuôn khổ pháp lý dành riêng cho stablecoin.

Một nguồn tin khác của Reuters cho biết các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc dự kiến sẽ họp để thảo luận về việc này vào cuối tháng 8.

Chi tiết về kế hoạch của Bắc Kinh dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới. Các cơ quan quản lý gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc (Ảnh: iStock).

Nếu được triển khai, kế hoạch đưa vào sử dụng đồng stablecoin của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nước này. Năm 2021, Bắc Kinh cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử do lo ngại về các nguy cơ của loại tiền này với hệ thống tài chính.

Trung Quốc lâu nay luôn muốn nâng tầm vị thế của nhân dân tệ trên thế giới, đạt được vị thế tương tự như USD hoặc euro, nhằm phản ánh vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, chính sách kiểm soát vốn chặt chẽ và thặng dư thương mại hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ USD là một rào cản cho mục tiêu này.

Theo các chuyên gia, đây cũng có thể sẽ là những rào cản chính cho sự phát triển của stablecoin tại Trung Quốc. Stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị cố định và thường được neo giá vào một tiền tệ pháp định như USD và được các nhà giao dịch sử dụng để mua bán các loại tiền ảo khác.

Theo nền tảng thanh toán SWIFT, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong hoạt động thanh toán toàn cầu đã giảm xuống còn 2,88% trong tháng 6, mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Ngược lại, tỷ trọng của USD tăng lên 47,19%.

Tại châu Á, Hàn Quốc cũng tuyên bố cho phép các công ty phát hành stablecoin neo giá vào đồng won và phát triển các hạ tầng cần thiết liên quan tới loại tiền điện tử này. Các sáng kiến tương tự cũng đang được triển khai tại Nhật Bản.

Theo nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử CoinGecko, thị trường stablecoin toàn cầu hiện có quy mô tương đối nhỏ với tổng giá trị vốn hóa khoảng 247 tỷ USD. Tuy nhiên, Ngân hàng Standard Chartered dự báo quy mô của thị trường này có thể tăng lên 2 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Đáng chú ý, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), các đồng stablecoin neo giá vào USD hiện đang thống trị thị trường stablecoin toàn cầu, chiến hơn 99%.