Đề xuất lắp công tơ riêng cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện, Trong đó liên quan đến giá cho mục đích sạc xe điện, cơ quan này cho biết theo ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số tổng công ty điện lực, các trạm/trụ sạc điện phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng (trừ trụ sạc của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt).

Do hoạt động của trạm sạc xe điện gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện, công suất sử dụng điện cao sẽ đặc biệt gây ảnh hưởng đến hệ thống điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, theo ý kiến của Tổng công ty điện lực TPHCM, không nhất thiết phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng cho trạm/trụ sạc xe điện.

Chẳng hạn, trường hợp quán nước, quán cà phê có lắp đặt trụ sạc xe điện thì không cần tách công tơ, giá bán lẻ điện áp dụng cho quán nước là giá kinh doanh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được.

Theo đó, Bộ này đề xuất 2 phương án để lấy ý kiến do đây là mục đích sử dụng mới và có thể có đa dạng hình thức (sạc tại nhà, sạc công cộng, sạc tại trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cơ quan hành chính, khuôn viên doanh nghiệp...).

Theo cơ quan điện lực, hoạt động của trạm sạc xe điện gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện, công suất sử dụng điện cao sẽ đặc biệt gây ảnh hưởng vào giờ cao điểm (Ảnh: Bảo Quyên).

Phương án 1 quy định tổng quát và yêu cầu lắp đặt công tơ đo đếm riêng trừ trường hợp hộ gia đình sinh hoạt có lắp đặt trụ sạc. Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện phục vụ sạc điện các phương tiện sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm.

Phương án 2 quy định chi tiết việc áp giá và quy định cho 2 trường hợp có công tơ đo đếm riêng và không có công tơ đo đếm riêng. Sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Nếu khách hàng ký hợp đồng điện sinh hoạt nhưng dùng chung cho sạc xe, thì toàn bộ sản lượng điện đo đếm vẫn áp dụng giá sinh hoạt theo quy định hiện hành.

Đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng; trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe điện thì giá bán điện theo mục đích chính tại hợp đồng mua bán điện.