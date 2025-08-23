Sếp doanh nghiệp nhỏ và vừa kêu khó, muốn tăng cường tiếp xúc cán bộ thuế

Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 diễn ra chiều 22/8 - Vòng địa phương cụm Đông Nam Bộ, nhiều đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bày tỏ ý kiến, kiến nghị.

Ông Trần Văn Dân - Giám đốc Công ty TNHH GTP - nêu 6 khó khăn, kiến nghị đối với doanh nghiệp SME. Thứ nhất là cần hỗ trợ chính sách thuê mặt bằng, cụm kho vận. Ông Dân nêu đề xuất làm sao quy hoạch doanh nghiệp SME vào một khu vực, một ngành nghề, tạo tính liên kết lớn hơn, tiết kiệm chi phí logistics tốt hơn.

Thứ 2 là doanh nghiệp SME mù mờ về chính sách thuế. Chủ doanh nghiệp không có chuyên môn thuế, hầu hết phải tự mày mò, thông tin không chuẩn xác. Ông đề nghị cần tăng cường các buổi tiếp xúc cán bộ thuế, tư vấn thuế để làm rõ vấn đề.

Đại diện doanh nghiệp SME nêu nhiều khó khăn liên quan thuế, tài chính (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Thứ 3 là tài chính, doanh nghiệp SME có chính sách tài chính hạn hẹp, hạn mức ngân hàng cũng nhỏ. Để nuôi dưỡng kinh tế tư nhân phát triển, ông Dân cho rằng cần có nguồn lực "nuôi" doanh nghiệp SME lớn lên. Ông đề xuất Chính phủ cần có gói tài chính ưu đãi cho doanh nghiệp SME.

Thứ 4 là nghiên cứu các nền tảng thương mại nội địa. Chuyển đổi số được nhắc đến nhiều nhưng đang mơ hồ, chưa chi tiết. Ông cho rằng cần nghiên cứu thêm các nền tảng đi vào thực chất.

Thứ 5 là kiểm soát hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, một phần khiến chi phí của doanh nghiệp ngày càng đội lên

Cuối cùng, ông Dân đề nghị tăng cường các cuộc thi đua thực chất, tăng cường giao lưu, học hỏi, tạo nguồn lực, nội lực.

Cũng nêu ý kiến, ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Sài Gòn - nêu Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đề cập vấn đề không hình sự hóa quan hệ kinh tế. Nhưng điều này mới dừng lại ở chủ trương. Ông kiến nghị nhanh chóng điều chỉnh các quy định pháp luật khác để các cơ quan thấp hơn thực thi, tránh vênh nhau.

Vấn đề khác ông Nghĩa nhắc đến là chủ trương giảm thủ tục hành chính của Nghị quyết 68. Ông đề nghị bỏ các thủ tục cần thiết chứ không phải giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính. Ngoài ra, ông cũng đặt các câu hỏi ngỏ về việc chuyển đổi số như thế nào cho hiệu quả, khi công ty ông đã 3 lần thực hiện chuyển đổi số, tốn kém nhưng kết quả chưa thực sự như kỳ vọng.

Trao đổi ý kiến, bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 - cho rằng chuyển đổi số không phải điều gì xa vời, to tát. Doanh nghiệp hãy bắt đầu chuyển đổi số từ ý tưởng, quan niệm ban đầu, thực thi từ những điều nhỏ nhất. Nó là quá trình và không có điểm dừng, sẽ giúp ích cho doanh nghiệp.

Đối với 6 kiến nghị cho doanh nghiệp SME, bà Huệ đồng tình với ý kiến nêu khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng. Tuy nhiên, bà cho rằng Chính phủ cũng đã chú trọng gỡ nút thắt, Nghị quyết 68 có đưa ra phương án giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp SME, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Về vấn đề tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp SME, bà Huệ nêu Nghị quyết 68 đã đưa ra chủ trương được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai hợp pháp. Điều này tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.