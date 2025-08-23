Hà Nội FC hòa thất vọng HA Gia Lai, hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Sau trận thua cay đắng với tỷ số 1-2 trước CLB Công an TPHCM ở vòng 1 V-League, Hà Nội FC trở về sân nhà đón tiếp HA Gia Lai với quyết tâm giành chiến thắng ở vòng 2 diễn ra vào tối 23/8 để sớm có lợi thế trong cuộc đua V-League mùa này.

Hà Nội FC gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và không ngại va chạm của HA Gia Lai (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội bóng "phố Núi" và gần như không tạo được cơ hội nào đáng chú ý về phía khung thành đối phương trong suốt hiệp 1.

Ngược lại đội khách cũng thận trọng trong việc phòng thủ và chấp nhận bước vào giờ giải lao giữa hai hiệp mà không có bàn thắng nào được ghi.

Văn Quyết chơi xông xáo trong suốt hiệp 1 nhưng không thể giúp đội nhà có bàn mở tỷ số (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 49, Văn Quyết có đường chuyền thông minh để Xuân Tú thoát xuống đối mặt thủ thành Trung Kiên nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể đánh bại thủ thành sinh năm 2003.

Những phút tiếp theo, lần lượt Tuấn Hải và Xuân Mạnh đều có cơ hội nhưng các pha dứt điểm của cả hai đều thiếu chính xác. Phút 78, thủ thành Trung Kiên tiếp tục tỏ ra xuất sắc khi đổ người cản phá thành công pha dứt điểm cận thành của Văn Quyết.

Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng khả năng cản phá bóng xuất thần của Trung Kiên đã làm nản lòng đội chủ nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 87, cũng chính Trung Kiên làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà khi cản pha liên tiếp hai pha dứt điểm của Văn Tùng. Đáng chú ý, phút bù giờ 90+6, Thành Chung đã đưa được bóng vào lưới HA Gia Lai sau đường chuyền của Hai Long thì công nghệ VAR lại vào cuộc và từ chối bàn thắng của đội chủ nhà khi xác định đã có lỗi việt vị của Thanh Chung trước đó.

Hà Nội FC chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 vòng đấu, thất thế trong cuộc đua giành ngôi vương V-League mùa này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chung cuộc Hà Nội FC phải chia điểm với HA Gia Lai với tỷ số 0-0 và chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu, thất thế trong cuộc đua giành chức vô địch LPBank V-League 2025-26 dù mùa giải vẫn còn rất dài phía trước.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Văn Toàn, Ferreira Da Silva Adriel Tadeu, Daniel Floro Da Silva, Lamothe Pierre, Xuân Tú, Luiz Fernando Nascimento, Thành Chung, Tuấn Hải, Văn Quyết

HA Gia Lai: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Fraga Khevin Rodrigo, Da Conceicão Dos Santos Gabriel, Hoàng Minh, Vĩnh Nguyên, Jairo Rodrigues Peixoto Filho, Phước Bảo, Du Học, Ryan Ha