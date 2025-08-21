Thu hàng tỷ USD mỗi tháng từ mức thuế quan mới, Mỹ định dùng làm gì?

Gần đây, một số nghị sĩ Mỹ đề xuất dùng số tiền thu được từ thuế nhập khẩu để "chia" cho người dân, với mức tối thiểu 600 USD/người trưởng thành và trẻ em. Theo đó, một gia đình 4 người có thể nhận 2.400 USD từ Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bác bỏ ý tưởng này. "Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể làm như vậy. Nhưng hiện tại, Tổng thống Donald Trump và tôi đang tập trung vào trả nợ", ông nói.

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, nước này đã thu về khoảng 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu. Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/8, ông Bessent cho biết thu thuế năm nay có thể vượt dự báo.

"Tôi từng nói số tiền thu về có thể đạt 300 tỷ USD. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải nâng dự báo này lên. Chúng ta sẽ giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP, bắt đầu trả bớt nợ công và đến lúc nào đó sẽ bù đắp cho người dân Mỹ", ông Bessent nói.

Tổng thống Trump cũng từng ca ngợi về tiềm năng tăng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, cho biết số tiền này có thể dùng cho nhiều mục đích. Đó là trả bớt khối nợ công khổng lồ và có thể "chia tiền" cho người Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

"Mục tiêu chính của tôi là dùng số tiền này để trả nợ, và điều đó sẽ diễn ra với quy mô rất lớn", ông Trump phát biểu hôm 5/8. "Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta đang thu được quá nhiều tiền đến mức hoàn toàn có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Mỹ".

Trên thực tế, mọi khoản thu ngân sách - từ thuế thông thường đến thuế quan - đều được chuyển vào quỹ chung do Bộ Tài chính quản lý, được gọi là "sổ séc của nước Mỹ". Quỹ này dùng để chi trả các khoản như an sinh xã hội, phúc lợi, và các chi tiêu chính phủ khác.

Khi thu không đủ chi, chính phủ phải vay nợ để bù đắp phần thâm hụt. Tính đến nay, tổng nợ công của Mỹ đã vượt 36.000 tỷ USD. Con số đang tăng đều và khiến nhiều nhà kinh tế lo ngại vì gánh nặng trả lãi lớn, đồng thời làm giảm nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực thiết yếu.

Mặc dù khoản thu từ thuế quan không đủ để xóa khoản thâm hụt ngân sách 1.400 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại, nhưng cũng góp phần giảm bớt nhu cầu vay nợ mới, từ đó hạn chế phần nào tốc độ gia tăng nợ công.