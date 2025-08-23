CLB Hải Phòng thắng PVF-CAND, HL Hà Tĩnh giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

Thi đấu trên sân Lạch Tray của đội Hải Phòng trong buổi tối nay (23/8), PVF-CAND chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Giữ bóng ít hơn, nhưng đội tân binh của V-League bất ngờ mở tỷ số ở phút 29. Trong tình huống này, đón quả phạt góc của đồng đội, Alain Eyenga dứt điểm chính xác, ghi bàn đưa PVF-CAND vượt lên dẫn trước 1-0.

SHB Đà Nẵng (áo cam) thua cay đắng CLB Hà Tĩnh (Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng).

Bị thủng lưới trước trong hiệp một, CLB Hải Phòng đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp hai, để rồi những nỗ lực ép sân của đội bóng đất Cảng được đền đáp.

Đặc biệt, lợi thế lớn của Hải Phòng đến ở phút 60. Ngoại binh Joseph Mpande của PVF-CAND đánh nguội cầu thủ đội chủ nhà. Trọng tài Trần Thế Anh sau khi tham khảo công nghệ VAR, quyết định rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Joseph Mpande.

Chơi thiếu người, PVF-CAND dần đuối sức. Phút 84, Fred Friday sút bóng trong khu vực cấm địa của đối phương, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Liên tiếp ở các phút 87 và phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhì, Việt Hưng và Hữu Nam lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng trước PVF-CAND. Đây là trận thắng đầu tiên của Hải Phòng ở mùa giải 2025-2026.

Ở cặp đấu diễn ra cùng thời điểm với trận Hải Phòng gặp PVF-CAND, trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), CLB HL Hà Tĩnh chạm trán CLB SHB Đà Nẵng.

Trận đấu bế tắc cho đến tận phút bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhì, Helerson bên phía Hà Tĩnh chọn đúng điểm rơi, đón quả tạt của đồng đội, đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Hà Tĩnh ngay trên sân đối phương.

Với HL Hà Tĩnh, đây là 3 điểm rất quý giá, đồng thời nó cũng là chiến thắng đầu tiên của họ ở LPBank V-League 2025-26.