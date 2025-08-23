Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cả nước còn khoảng 3.000 dự án có vướng mắc

Chiều 23/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 751 về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 751), do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, hiện địa phương còn hơn 240 dự án, công trình chậm tiến độ, kéo dài hoặc hiệu quả thấp. Trong số này, một số dự án thuộc phạm vi xử lý theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, song nhiều dự án khác không thuộc nghị quyết nên tỉnh kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn để tháo gỡ.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và ý kiến từ các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, cho biết trên phạm vi cả nước vẫn còn khoảng 3.000 dự án có khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xử lý các dự án kéo dài là chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 170, còn Chính phủ cũng có nhiều chỉ đạo quyết liệt, với các giải pháp đồng bộ để triển khai.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao Khánh Hòa đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương.

Một dự án ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bỏ hoang nhiều năm do có vướng mắc trong quá trình triển khai (Ảnh: Trung Thi).

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Khánh Hòa phải coi việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng qua đó giải phóng nguồn lực lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Tỉnh cần rà soát thật kỹ các dự án có vướng mắc, khó khăn để kiến nghị lên Trung ương có hướng xử lý, tháo gỡ. Tránh việc Trung ương đã tháo gỡ hết rồi, tỉnh lại báo cáo sót dự án này, dự án kia là không được”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình xử lý, phải phân loại rõ từng dự án để có đề xuất, kiến nghị và phương án giải quyết cụ thể, phù hợp và khả thi. Tỉnh cần chủ động trong đề xuất các phương án xử lý, giải quyết.