Bắt trùm giang hồ Tuấn "Trọc" ở Đồng Nai

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt Trần Văn Chuyển (Tuấn "Trọc", 51 tuổi, ngụ phường Long Khánh, Đồng Nai), đối tượng có 3 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trần Văn Chuyển tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN).

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển cầm đầu có hành vi cầm gậy hù dọa, đánh người tại một nhà dân trong vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai ở khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an phường Tân Triều truy bắt Trần Văn Chuyển. Đến khoảng 12h ngày 22/8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Trần Văn Chuyển khi đối tượng đang bỏ trốn.

Tuấn "Trọc" có 3 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn "Trọc" ở phường Tân Triều, thường xuyên tập hợp những người có tiền án để tạo ảnh hưởng rồi thực hiện các vụ tranh chấp đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.