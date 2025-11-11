Be và Xanh SM trỗi dậy, vị thế thống trị của Grab lung lay

Trong thông báo mới đây, Be Group cho biết đã đạt lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty - một cột mốc đáng chú ý giữa bối cảnh cạnh tranh “đốt tiền” khốc liệt trong ngành gọi xe. Kết quả này dựa trên ba quý liên tiếp có lãi tính đến hết tháng 9/2025, và vẫn duy trì đà tăng ổn định đến tháng 11.

Doanh nghiệp không công bố quy mô và biên lợi nhuận cụ thể, song cho biết sẽ tái đầu tư cho đội ngũ tài xế và đối tác dịch vụ, bao gồm thưởng sinh viên chạy xe công nghệ lên tới 720.000 đồng/tháng và triển khai bảo hiểm tai nạn toàn diện 24/7 với mức đóng chỉ 25.000 đồng/tuần, quyền lợi bảo vệ tối đa 1 tỷ đồng.

Việc Be Group công bố có lãi cho thấy cán cân thị trường tỷ USD giữa Be, Xanh SM và Grab đang thay đổi mạnh mẽ.

Cục diện xoay chuyển

Việt Nam được biết đến là một trong những thị trường màu mỡ của ứng dụng gọi xe. Báo cáo từ Mordor Intelligence ghi nhận, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam ước tính đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR là 19,5% trong giai đoạn 2025-2030.

Quy mô thị trường này tăng mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa và việc áp dụng công nghệ ngày càng tăng.

Năm 2024, cục diện tỷ USD đã một lần xoay chuyển.

Tháng 9/2024, thị trường đầy bất ngờ khi Gojek - hãng gọi xe công nghệ đến từ Indonesia - chính thức thông báo rút khỏi thị trường Việt, khép lại hành trình 6 năm hoạt động. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh kinh doanh của Gojek tại Việt Nam ngày càng khó khăn, với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong và ngoài nước.

Khi ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2018 dưới tên gọi GoViet, đơn vị này đã có khởi đầu đầy hứa hẹn khi nhanh chóng mở rộng từ dịch vụ gọi xe máy, giao nhận hàng hóa đến đồ ăn trực tuyến. Dù vậy, cuộc chiến khốc liệt đã khiến ứng dụng gặp nhiều khó khăn trong việc tối ưu hóa lợi nhuận tại Việt Nam. Theo một nguồn tin, Gojek rời khỏi Việt Nam với khoảng lỗ luỹ kế lên đến 6.000 tỷ đồng.

“Người ở lại” Grab dù doanh thu dẫn đầu song cũng đang chịu khoản lỗ luỹ kế lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh các thế lực nội địa như Xanh SM hay Be Group trỗi dậy, Grab lần lượt đánh mất ngôi vương tại Việt Nam, nhường chỗ cho thế lực nội địa.

Theo báo cáo thường niên năm 2024 vừa công bố, Grab ghi nhận doanh thu 228 triệu USD tại Việt Nam, tăng gần 23% so với 185 triệu USD của năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này giảm rõ rệt so với giai đoạn 2022-2023 (lúc bấy giờ con số tăng trưởng lên đến 70%). Điều này cho thấy đà tăng trưởng của Grab tại Việt Nam đang có xu hướng giảm rõ rệt so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Ở mảng taxi, theo một báo cáo, Grab đang “yếu thế” so với Xanh SM. Còn ở mảng giao đồ ăn, Grab mất ngôi vương vào tay Be Group. Theo báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam (5/2025) của Cimigo, 3 trong 8 dịch vụ phổ biến nhất hiện nay đến từ mảng gọi xe 2 bánh: Gọi xe, giao hàng và giao đồ ăn thì ứng dụng "made in Vietnam" đang dẫn đầu thị trường nội địa với đà tăng trưởng ổn định từ khi đạt lãi gộp dương tháng 8/2022.

Nhiều thế lực mới lăm le trỗi dậy

Bên cạnh những cái tên quen thuộc đã nêu ở trên, thị trường vẫn còn rất nhiều “tay chơi” kín tiếng trong thị trường gọi xe công nghệ.

Đơn cử TADA - ứng dụng gọi xe đến từ Singapore thuộc sở hữu của MVL Foundation. Năm 2019, ứng dụng này gia nhập “sân chơi” Việt Nam với một mô hình đặc biệt - sử dụng dữ liệu người dùng để phát triển các dịch vụ mới và bán dữ liệu này cho các doanh nghiệp hợp tác, từ đó tạo nguồn thu nhập.

Trên thế giới, TADA cũng được biết đến là ứng dụng gọi xe đầu tiên không thu chiết khấu từ tài xế. Tại Việt Nam, không nổi trội tuy nhiên thành công của đơn vị này là vẫn “sống tốt” trong thị trường khốc liệt hơn 5 năm và đang dần “lộ diện” trên đường phố TPHCM.

Hay Bọlt - đầu năm nay thể hiện nhiều động thái sẵn sàng gia nhập Việt Nam. Đơn cử, Bọlt đang ráo riết tuyển nhân sự tại các thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM), kêu gọi sự hợp tác từ các tài xế.

Đây cũng là công ty công nghệ “kỳ lân” được định giá lên tới 8 tỷ USD. Hiện tại, nền tảng gọi xe này đã có mặt trên 50 quốc gia, đặc biệt ở một số thị trường lớn ở Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan (năm 2020) và Malaysia (tháng 11/2024).

Giữa bối cảnh cạnh tranh tiếp tục khốc liệt, các bên được biết đang đầu tư AI để giữ vững vị thế của mình. Trong thông báo hồi tháng 4, Grab cho biết đã lên chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó “cá nhân hóa” công nghệ cho từng người từ đi lại, đặt đồ ăn cho đến du lịch nước ngoài. Hay Be Group, tháng 2 cũng đã hợp tác bên thứ ba là Aitomatic để ứng dụng AI vào vận hành siêu ứng dụng.