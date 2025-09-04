Grab phản pháo khi bị nêu thất thế trước xe điện; Be Group, Vinasun ra sao?

Theo báo cáo gần nhất được Mordor Intelligence - một đơn vị nghiên cứu thị trường - công bố vào quý I năm nay, đơn vị này cho biết thị phần Xanh SM thuộc GSM đạt 39,85% - vượt Grab (35,57%) để trở thành "tay chơi" dẫn đầu thị trường taxi tại Việt Nam. Vào quý IV/2024, báo cáo do đơn vị trên công bố cũng cho thấy một kết quả tương tự, rằng mảng taxi của Grab đã bị Xanh SM vượt qua.

Ngày 4/9, đại diện truyền thông Grab Việt Nam bất ngờ ra thông cáo phản hồi về các báo cáo nghiên cứu thị trường taxi chở khách do Mordor Intelligence công bố vào quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025.

Phía Grab Việt Nam cho biết họ chưa từng thảo luận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch và đánh giá về thị trường với Mordor Intelligence hoặc bất cứ bên thứ ba nào. Trong vài tháng qua, họ đã trao đổi trực tiếp với Mordor Intelligence để tìm hiểu sâu hơn và làm rõ các dữ liệu nguồn cũng như phương pháp khảo sát được sử dụng.

Grab chỉ ra rằng các báo cáo chủ yếu dựa trên giả định và ước tính tổng thể giá trị giao dịch (GMV) của các hãng taxi, từ đó giả định GMV của riêng mảng kinh doanh taxi chở khách, giả định GMV tách riêng của từng mảng dịch vụ 2 bánh và 4 bánh… mà không có các nguồn dữ liệu có thể xác minh hoặc đáng tin cậy.

Những giả định và ước tính đó còn dựa trên thông tin từ một số nhân viên cũ của các hãng, được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến, cho thấy thông tin và dữ liệu thị trường rất có thể đã lỗi thời.

Phía đơn vị nêu có cơ sở để tin rằng các báo cáo về thị trường taxi chở khách Việt Nam do Mordor Intelligence công bố đã sử dụng nguồn dữ liệu không thể xác minh và phương pháp nghiên cứu không đầy đủ, đưa đến những kết luận sai lệch.

"Điều này đã dẫn đến nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gửi đi những tín hiệu không chính xác đến thị trường và có thể dẫn dắt các bên có liên quan đi theo những định hướng kinh doanh kém hiệu quả”, Grab Việt Nam kết luận.

Nền tảng này cho biết đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới Mordor Intelligence, yêu cầu họ thu hồi các báo cáo nêu trên để đánh giá lại và cải thiện phương pháp luận, đồng thời củng cố những kết luận của họ bằng những thông tin thị trường và nguồn dữ liệu đáng tin cậy, có thể kiểm chứng.

Báo cáo thị phần taxi quý I/2025 của Modor Intelligence (Ảnh: Chụp màn hình).

Các bên còn lại nói gì?

Xe công nghệ là một trong những thị trường tăng trưởng rất nóng tại Việt Nam, bao gồm các “tay chơi” lớn như Grab, Be Group, Xanh SM. Trong động thái mới đây, trong khi Gojek rút khỏi thị trường thì đầu năm nay, ngành gọi xe công nghệ dậy sóng khi “tân binh” Bolt thể hiện nhiều động thái sẵn sàng gia nhập Việt Nam.

Đại diện của một hãng xe "tân binh" cho biết có làm việc với Modor Intelligence, tuy nhiên phương pháp cụ thể của bên làm báo cáo như thế nào thì họ không biết.

Chiều ngược lại, phía taxi truyền thống là Vinasun cho rằng hãng chưa từng làm việc và cũng chưa từng cung cấp số liệu nào với Modor Intelligence.

Đồng quan điểm, đại diện Be Group cũng xác nhận với phóng viên Dân trí chưa hãng chưa từng làm việc và cũng chưa từng cung cấp số liệu nào với Modor Intelligence.

“Chúng tôi tôn trọng các nghiên cứu độc lập, nhưng không chia sẻ GMV hay dữ liệu kinh doanh nhạy cảm cho bất kỳ tổ chức nghiên cứu thị trường nào nếu không có thỏa thuận bảo mật chặt chẽ. Với Mordor Intelligence, Be không hợp tác cung cấp dữ liệu cho các báo cáo đang được nhắc tới; mọi con số liên quan đến Be trong đó là ước tính của đơn vị nghiên cứu”, đại diện đơn vị này cho biết.

Vị này cũng nói thêm, Be Group không bình luận vào tranh luận giữa các bên thứ ba. Quan điểm nhất quán của hãng là mọi so sánh thị phần phải thống nhất phạm vi và phương pháp đo lường, ví dụ 2 bánh/4 bánh; nền tảng kết nối so với đơn vị vận hành đội xe; GMV, số chuyến, người dùng hoạt động; B2C/B2B... Việc dựa trên giả định từ nguồn không thể kiểm chứng rất dễ dẫn đến kết luận gây hiểu nhầm do tính chất sản phẩm đa dạng, phức tạp.