Từ lớp học tranh tre đến nơi ươm mầm học sinh giỏi

Ký ức lớp học tranh tre nứa lá

7h ngày 5/9, hơn 1.700 học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 tập trung trên sân trường, dưới những tán cây xà cừ già hơn 60 năm tuổi. Các em hồi hộp chờ đợi giây phút thiêng liêng, khi tiếng trống khai trường sắp sửa vang lên, đánh dấu năm học mới bắt đầu.

Sau chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng năm học mới của nhà trường, là lễ đón chào học sinh đầu cấp vào lớp 10. Chương trình hoạt động nội bộ kéo dài khoảng 1 giờ. Sau đó, các em học sinh về lớp theo dõi chương trình khai giảng được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Học trò Trường THPT Tân Yên số 1 trước đây (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Hơn 60 năm, Trường THPT Tân Yên 1 đã cùng đất nước trải qua những thăng trầm của lịch sử.

Là ngôi trường cấp 3 đầu tiên của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, Trường THPT Tân Yên số 1 được xem là một trong những nơi đào tạo ra nhiều thế hệ học trò xuất sắc, trong đó đặc biệt có Tổng Bí thư Tô Lâm học niên khóa 1971-1974.

Trường THPT Tân Yên 1 trong những năm kháng chiến (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Tháng 9/1961, Trường cấp 3 Tân Yên - tiền thân của Trường THPT Tân Yên 1 ngày nay - được thành lập.

“Gọi là trường nhưng lịch sử ghi lại, kỳ thực lúc ấy chỉ có một lớp 8 với 55 học sinh, ghép với trường cấp 2 thuộc xã Nhã Nam bên cạnh gốc đa Đền Bà Cả Thục. Lớp học chỉ tranh tre, nứa lá gió lùa.

Trong ký ức của các thế hệ cán bộ quản lý, thầy cô giáo và nhân viên nhà trường chúng tôi, hình ảnh buổi khai giảng đầu tiên luôn được nhắc nhớ cùng với những người thầy gắn bó từ thuở ban đầu: Hiệu trưởng Vương Đình Cầu, các thầy Trương Long Châu, Đoàn Văn Bổng, Trần Văn Chút…

Đây chính là thế hệ đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà trường, cùng học trò náo nức bước vào năm học mới tại một trong những ngôi trường cấp 3 đầu tiên trên quê hương, cũng là một trong ba trường cấp 3 của tỉnh Bắc Giang thời điểm đó”, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho hay.

Học sinh nhà trường trước ngày nhập ngũ năm 1968 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đến năm học 1962-1963, Trường cấp 3 Tân Yên phát triển hơn, có thêm 2 lớp với 164 học sinh.

Ngày 23/8/1965, Mỹ ném bom miền Bắc, trường sơ tán.

Năm 1969, các lớp học trở lại xã Cao Xá và cũng là địa điểm hiện nay của trường.

Năm 1968, nhà trường có đội học sinh giỏi văn khối lớp 10 dành giải Nhất tỉnh.

Năm 1977, đội tuyển văn khối lớp 10 tiếp tục xếp thứ hạng Nhì tỉnh.

Nơi gieo mầm thế hệ

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Trường THPT Tân Yên số 1 nằm trên địa bàn xã Tân Yên - tên gọi mới của 3 xã Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Lý gộp vào.

Trải qua hơn 60 năm, với 55 em học sinh trong ngày đầu thành lập, năm 2025, trường có 39 lớp với hơn 1.700 học sinh, có 33/36 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh có giải.

Năm 2006, trường đạt chuẩn Quốc gia và duy trì cho đến nay. Nhiều cán bộ, giáo viên là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp trường.

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", đến nay, hầu hết giáo viên đều chủ động, thành thạo trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lí và giảng dạy.

Tỷ lệ học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp hàng năm trên 98% và hơn 80% học sinh đỗ đại học năm 2025.

Hai thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường tìm lại tư liệu cũ (Ảnh: Quyết Thắng).

Chia sẻ về ngày khai giảng, thầy Lâm cho hay, nhiều thế hệ học sinh của trường từ trước đến nay đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, để có mặt trên mọi miền tổ quốc.

Thầy Lâm tự nhận mình là người may mắn khi vừa là cựu học sinh, trưởng thành từ chính ngôi trường này và nay tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.

“Ngay năm đầu là Phó Hiệu trưởng, tôi may mắn được cùng Ban Giám hiệu đón Tổng Bí thư Tô Lâm (lúc đó ông đang là Bộ trưởng Bộ Công an) về thăm và tặng quà nhà trường. Quà tặng gồm 25 bộ máy tính, nâng số máy tính cho học sinh của trường thời điểm đó lên đến 50 bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cấp thiết của các em.

Cũng nhờ phòng máy tính ban đầu này, đến nay chúng tôi phấn đấu cho học sinh có gần 80 bộ máy tính, chưa kể của thầy cô giáo”, thầy Lâm cho hay.

Những tán cây xà cừ hơn 60 năm tuổi cùng trải qua bao thăng trầm với nhà trường (Ảnh: Quyết Thắng).

Cũng từ mái trường này, có những người đang là doanh nhân thành đạt, kỹ sư xây dựng những công trình lớn, những bác sĩ tận tâm vì sức khoẻ mọi người, là công nhân, nông dân đang ngày đêm miệt mài lao động. Nhiều người trong số các cựu học sinh đã trở lại mái trường, tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Sáng nay, hơn 1.700 học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 tập trung trên sân trường, dưới những tán cây xà cừ già hơn 60 năm tuổi.

Có mặt trên mọi miền đất nước, những thế hệ học sinh Trường Tân Yên số 1 đang lặng thầm đóng góp trí tuệ và công sức của mình vào sự nghiệp chung vì tổ quốc thân yêu.