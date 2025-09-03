Sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt

Cụ thể, lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào 8h ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.

Sự kiện mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Học sinh Hà Nội cùng giáo viên trong ngày khai giảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Khai trường năm nay, bên cạnh các nội dung hoạt động riêng của các nhà trường, từ 8h đến 9h30 các đại biểu, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên tham dự chương trình chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, được truyền hình trực tiếp.

Các nghi lễ quan trọng sẽ được thực hiện ở chương trình chung, gồm chào cờ, hát quốc ca. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường.

Các trường học hiện đã sẵn sàng cho công tác khai giảng. Với lễ khai giảng đặc biệt năm nay, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau.

Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.

Các trường học có thể tổ chức các hoạt động của nhà trường lúc 7-8h. Từ 8h trở đi, các trường học kết nối với lễ khai giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, mỗi địa phương sẽ có một điểm cầu kết nối với Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra chương trình trực tiếp).

Thầy cô dọn dẹp bùn lũ chuẩn bị khai giảng ở Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Hà Nội chọn Trường THPT Phan Huy Chú làm điểm cầu. “Chúng tôi đang phối hợp với Trường THPT Phan Huy Chú, chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến đường truyền, tránh trục trặc khi diễn ra lễ khai giảng”, ông Tuấn cho hay.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho hay, năm nay trường có tổng cộng 2.624 học sinh, trong đó hơn 900 học sinh lớp 10. Do trường đang trong quá trình xây dựng, lễ khai giảng năm nay phải thực hiện tại Cung Hữu nghị Việt Xô.

“Khoảng thời gian 7-8h, nhà trường sẽ có các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng lễ khai giảng, lễ vinh danh thủ khoa đầu vào, đầu ra. Đặc biệt, năm nay trường có một học sinh khuyết tật vận động nặng, nhà trường sẽ kết hợp tặng quà cho học sinh này”, cô Quỳnh cho biết.

Ông Lê Hồng Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa cho biết, mọi công tác cho lễ khai giảng đã tương đối hoàn thành. “Đầu giờ, nhà trường sẽ dành một tiếng đồng hồ để tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật, vinh danh thủ khoa đầu vào, đầu ra. Khoảng 8h trở đi, học sinh toàn trường sẽ theo dõi truyền hình trực tiếp qua màn hình LED lớn”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Học sinh TPHCM dự lễ khai giảng năm học mới

Ở miền Trung, để kịp chuẩn bị đón năm học mới, thầy cô nhiều nơi đang nỗ lực dọn sạch bùn đất sau mưa bão vừa qua.

Ở trường Mầm non và Tiểu học ở xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bão lũ đã khiến hàng nghìn tấn đất đá đổ vào trường.

Bà Ngân Thị Thướng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Thanh, cho biết đến sáng 1/9, mọi công tác khắc phục sau bão, lũ đã cơ bản hoàn tất. Nhà trường đang gấp rút trang trí lại khuôn viên, treo cờ Tổ quốc để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp, nhiều trường học tại TPHCM thuê thêm màn hình ti vi lớn để ở sân trường cho học sinh dễ theo dõi.

Lễ khai giảng chính thức của Trường Đại học Công thương TPHCM diễn ra từ 7h30 đến 10h30 ngày 5/9 với hơn 360 giảng viên, sinh viên tham dự.

Trường sẽ tổ chức kết nối trực tuyến Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Sau nghi lễ khai giảng chung tổ chức trên toàn quốc, trường tổ chức các hoạt động như tiếp nhận học bổng; khen thưởng thủ khoa, á khoa đầu vào và sinh viên có điểm tuyển sinh cao trong màu tuyển sinh năm nay; tặng quà tri ân cho phụ huynh và tân sinh viên…

Trước khi diễn ra Lễ khai giảng chính thức, trường sẽ tổ chức tổng duyệt vào chiều ngày 4/9.

Tại Học viện Hàng không Việt Nam, công tác cho lễ Khai giảng năm học 2025-2026 đặc biệt cùng với Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT đã được chuẩn bị về hội trường, thiết bị.

Các hoạt động của trường như diễn văn khai giảng, phát biểu của tân sinh viên, khen thưởng thủ khoa… sẽ diễn ra sau lễ khai giảng tổ chức trên toàn quốc.

Tại Cà Mau, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học để tránh tạo áp lực cho học sinh; không xếp lớp chọn, lớp nâng cao (trừ các lớp chuyên ở trường THPT chuyên) dưới mọi hình thức nhằm tránh tạo áp lực và dễ phát sinh hiện tượng “chạy lớp”.

Địa phương này sẽ tổ chức khai giảng ngày 5/9 theo lịch của Bộ GD&ĐT.