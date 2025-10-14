Thủ tướng: "Đầu tư cho giáo dục theo hướng bao trùm hơn để phát triển"

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa).

Cùng dự lễ khởi công còn có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

“Đầu tư cho giáo dục - đào tạo đầy đủ hơn, bao trùm hơn”

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt là một trong 4 dự án quy mô lớn được khởi công, khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công trình khởi công hôm nay rất có ý nghĩa. Việc xây dựng Trường phổ thông liên cấp nội trú là hành động thiết thực khi thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo người đứng đầu Chính phủ, quan điểm của Đảng rất rõ, sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho phát triển.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, yêu cầu tiếp tục đầu tư cho giáo dục và đào tạo đầy đủ hơn, bao trùm hơn, không ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện bình đẳng giáo dục giữa các dân tộc, vùng miền, đối tượng, nhất là người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ai cũng được tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, trên địa bàn toàn quốc sẽ xây dựng 248 trường nội trú liên cấp (tiểu học và THCS) tại các điểm có biên giới với nước ngoài. Thanh Hóa có 16 xã biên giới, phải đầu tư 16 trường. Nguồn lực ưu tiên xây dựng các trường học này được hình thành từ tiết kiệm chi trong 6-7 tháng cuối năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên học sinh xã Bát Mọt (Ảnh: Thanh Tùng).

Thủ tướng nhấn mạnh, ngôi trường sẽ là nơi “gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng” của các em nhỏ; biểu tượng của tình đoàn kết, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nơi phên dậu vững chắc của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã thực hiện rất tốt việc giải phóng mặt bằng. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn và đánh giá cao tinh thần của nhân dân khi sẵn sàng hiến đất xây dựng trường học.

Đồng thời, lưu ý nơi nào bà con chưa có chỗ ở, chính quyền địa phương phải bố trí tái định cư chu đáo, đầy đủ.

Cùng với đó, việc quản lý dự án cần có cách làm linh hoạt, nhằm mục đích cao nhất là để 756 cháu có thể ở nội trú, được đi học trong môi trường giáo dục đầy đủ hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn với thầy cô và bộ phận y tế chăm sóc.

Thủ tướng yêu cầu thành lập ban quản lý dự án và thực hiện đúng pháp luật, tránh tiêu cực. Việc gì tốt hơn thì huy động làm, nhưng phải đúng luật; không được lợi dụng, tham ô, tham nhũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Thanh Tùng).

“Các công trình của Thanh Hóa hôm nay có ý nghĩa lớn, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp”, Thủ tướng biểu dương.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng, với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, ngành, sự ủng hộ và mong chờ của người dân, doanh nghiệp, các công trình, dự án được khởi công, khánh thành hôm nay sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, trở thành những công trình tiêu biểu của tỉnh.

Tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biên giới

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt là công trình trường học tiêu biểu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo ông Hoài Anh, tỉnh Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền, với 16 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; thực hiện khảo sát, lập danh mục đề xuất, trình Chính phủ xây dựng 21 công trình, với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2025 triển khai thực hiện 6 công trình, với tổng mức đầu tư khoảng 767 tỷ đồng và 15 công trình thực hiện năm 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 823 tỷ đồng.

“Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, không những con em đồng bào các dân tộc xã Bát Mọt được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại, mà còn là tiền đề góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyên Kim Sơn trao tặng quà tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Dương).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Trường Tiểu học và THCS Bát Mọt bức tranh “Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho học sinh”.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ tại xã Bát Mọt và xã Yên Nhân; tặng áo ấm tới học sinh các trường trên địa bàn xã Bát Mọt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng 2.600 cuốn sách cho thư viện trường.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, đã trao kinh phí tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Thủ tướng trao tặng quà đến người dân xã Bát Mọt (Ảnh: Thanh Tùng).

Cùng ngày, tỉnh Thanh Hóa cũng khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn khác chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, khánh thành Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao (phường Hạc Thành); khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng; khởi công dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa.