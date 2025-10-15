Một ứng viên giáo sư năm 2025 có tài sản gần 9.000 tỷ đồng

Theo danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025, PGS.TS Hồ Xuân Năng là một trong những ứng viên giáo sư năm nay ở ngành Cơ khí.

PGS.TS Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 ở Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ), hiện là giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Trường Đại học Phenikaa.

Ông Năng tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 1986 ngành Động cơ đốt trong.

Đến năm 1992, khi chỉ mới 28 tuổi, ông được cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2022, ngành Động lực.

Tỷ phú Hồ Xuân Năng là ứng viên giáo sư năm 2025 (Ảnh: T.L).

Theo hồ sơ ứng viên, từ năm 2017 đến nay, ông Hồ Xuân Năng là giảng viên, Chủ tịch Hội đồng trường Phenikaa. Trong giai đoạn này, ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Ông Hồ Xuâng Năng cũng từng tham gia công tác giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Hàng hải; giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Cơ điện nông nghiệp Việt Nam; hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và tham gia Hội đồng chấm tốt nghiệp cho sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; làm giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Hồ Xuân Năng tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh và giữ nhiều vị trí quan trọng.

Ông Năng từng trải qua các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicostone; Giám đốc Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone.

Từ tháng 6/2014 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Vicostone, đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa.

Đến thời điểm 30/6, ông Hồ Xuân Năng đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo nằm trong danh mục Scopus (cơ sở dữ liệu trích dẫn và tóm tắt các ấn phẩm khoa học lớn nhất thế giới), là tác giả chính của 22 bài báo uy tín quốc tế sau khi được công nhận phó giáo sư.

Ông cũng được cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Các hướng nghiên cứu chính của PGS.TS Hồ Xuân Năng gồm truyền nhiệt và truyền chất, công nghệ tự hành và các hệ thống cơ điện tử thông minh, công nghệ tích trữ năng lượng, vật liệu, kết cấu và khai thác thiết bị động lực.

PGS.TS Hồ Xuân Năng được trao nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ.

Ông Hồ Xuân Năng được giới kinh doanh gọi với biệt danh đại gia Năng "Do Thái". Ông nổi tiếng từ năm 2014 với thương vụ thâu tóm đình đám giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) và Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (tiền thân của Vicostone).

Ông cũng được gọi là "ông trùm" trong ngành đá ốp ở Việt Nam.

Đến cuối năm 2024, ông Hồ Xuân Năng nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản ước tính gần 9.000 tỷ đồng.