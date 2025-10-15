Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn phòng ngừa "bắt cóc trực tuyến"

Sở GD&ĐT TPHCM vừa gửi thông báo khẩn đến các cơ sở giáo dục toàn thành phố về việc phối hợp triển khai Chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu hiệu trưởng các trường tiếp tục thực hiện công văn của Sở về triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên, công văn về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Học sinh tiểu học ở TPHCM tại chương trình chuyên đề về bảo vệ bản thân trên mạng xã hội (Ảnh: Hoài Nam).

Sở này cũng yêu cầu các trường phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng; kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề; hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp.

Các trường tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Các trường phối hợp thực hiện và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục trong chiến dịch do ngành công an tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại hội thảo “Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không sử dụng điện thoại di động trong giờ chơi”, Thượng tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng PA03 Công an TPHCM chia sẻ, hiện có đến 90% trẻ em tiếp cận mạng xã hội và truy cập hàng ngày, trong khi chỉ khoảng 35% học sinh ý thức trong việc sử dụng thời gian lên mạng xã hội.

Việc học sinh lên mạng xã hội, theo Thượng tá Đông không chỉ ảnh hưởng đến việc học mà còn kéo theo rất nhiều cạm bẫy như lừa đảo, bắt cóc, bắt nạt, quấy rối online…

Thượng tá Trần Văn Đông khuyến cáo, học sinh, sinh viên khi lên mạng cần dành 1-2 phút để đọc thông tin chính thống về những hình thức, cảnh báo và cách phòng trách lừa đảo online để hạn chế những nguy cơ, rủi ro.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT và nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước cũng liên tục phát đi những cảnh báo về tình trạng lừa đảo trực tuyến nhắm vào học sinh, sinh viên. Trong đó, có một số chiêu thức quen thuộc của kẻ lừa đảo như học bổng du học, hợp tác giao lưu quốc tế; giả danh công an yêu cầu sinh viên chuyển tiền phục vụ điều tra…