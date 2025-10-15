Robot nước ngoài dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: "Sơ suất và hiểu lầm"

Trả lời phóng viên Dân trí chiều 15/10, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, robot hai chân có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác (RPMEC), thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới, với những kết quả cụ thể như: Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; đang phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động. Nội dung thông tin về robot hai chân đã được giới thiệu tại khu vực triển lãm A80.

Robot hai chân có nhãn mác nước ngoài được thay thế bởi logo của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Liên quan đến phản ánh cho rằng, Đại học Bách khoa Hà Nội dán tem giấy có logo của trường đè lên tem của nhà sản xuất nước ngoài, nhà trường cho biết, robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên, người học. Khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau.

Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để dễ quản lý và bảo quản.

Do đó, bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy có logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật, trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản.

Việc dán tem giấy lên sản phẩm được Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết là "sơ suất" (Ảnh: Mạnh Quân).

“Việc dán tem giấy của trường lên robot hai chân tại vị trí logo của sản phẩm là sơ suất. Mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng của robot tại khu vực triển lãm nhưng việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc.

Nhà trường chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự”, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thêm.

Cũng theo nhà trường, khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tập thể lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình các ý kiến phản ánh.

Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền về sự việc.

Khách tham quan triển lãm A80 thích thú với robot 2 chân mà Đại học Bách khoa Hà Nội mang đến (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo phản ánh của độc giả gửi đến Dân trí, trong đợt Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là A80), Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày robot hai chân không rõ nguồn gốc ở khu gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Cụ thể, tại gian hàng của Bộ GD&ĐT, mẫu robot hai chân được trưng bày bị che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Người phản ánh cho rằng, việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.