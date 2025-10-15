CEO VPBank tiết lộ lý do tiến hành thương vụ "bom tấn" trong tháng 10

Chiều nay (15/10), Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu VPX trước thềm chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). VPBankS thuộc hệ sinh thái của Ngân hàng VPBank.

Theo kế hoạch, VPBankS thực hiện chào bán 375 triệu cổ phiếu lần đầu với giá 33.900 đồng/đơn vị, dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng. Với mức giá này, VPBankS được định giá khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Trong quá khứ, VPBank từng bán một công ty chứng khoán, sau đó mua một công ty chứng khoán khác, phát triển thành VPBankS như hôm nay. Tại hội thảo, một nhà đầu tư đặt câu hỏi về lý do VPBank thực hiện giao dịch trên và tại sao lại chọn IPO VPBankS thời điểm này.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VPBank - thừa nhận giai đoạn 2010-2015, ngân hàng này từng thừa hưởng một công ty chứng khoán và giúp công ty này vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, thời điểm đó, nguồn lực của ngân hàng cũng rất hạn chế.

Trong lựa chọn chiến lược của mình, ngân hàng đã quyết định đi vào mảng đặc biệt nhưng cũng có rủi ro là tài chính tiêu dùng. Giai đoạn 2010-2013, VPBank đã mua lại công ty tài chính tiêu dùng trên thị trường và rót nguồn lực đầu tư.

Cũng theo ông Vinh, khi đó, VPBank cần tập trung vốn nên quyết định dừng hoạt động của công ty chứng khoán. Giao dịch giúp ngân hàng thu về hơn 1.000 tỷ đồng để củng cố mảng tài chính tiêu dùng.

Năm 2018, quy mô vốn của ngân hàng này lớn hơn, hiệu quả hoạt động tốt, có 2 đối tác chiến lược ngân hàng ngoại đầu tư vào FE Credit. Mỗi đối tác đem lại 1,3-1,5 tỷ USD, giúp củng cố nguồn vốn VPBank.

Lúc này, ngân hàng đã quyết định chuyển chiến lược từ đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng thành ngân hàng đa năng toàn diện, nhắm đến nhiều phân khúc, trong đó có định hướng quay trở lại công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư.

VPBankS tiến hành IPO, dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng (Ảnh: VPBankS).

Nói rõ hơn vấn đề này, ông Vũ Hữu Điền - Tổng giám đốc VPBankS - nêu, sau 3-4 năm xây dựng từ nền tảng, công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhưng lại bị hạn chế bởi các chỉ tiêu an toàn, quy định của Nhà nước.

Ông Điền nêu ví dụ, nếu như giới hạn về chỉ tiêu an toàn vốn thì VPBankS sẽ bị hạn chế trong một số mảng kinh doanh như chứng quyền, trái phiếu. Đồng thời, quy định tỷ lệ đầu tư cũng bị giới hạn ở mức 70% vốn chủ sở hữu. Nếu vốn chủ sở hữu nhỏ thì chiến lược thị trường nợ, bảo lãnh phát hành, đầu tư và phân phối của VPBankS sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, VPBankS phải nâng vốn chủ sở hữu để đảm bảo phát triển thị trường chứng quyền, trái phiếu.

Do đó, ông khẳng định để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch 5 năm thì công ty cần phải tăng vốn vào thời điểm này, nếu muộn thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh.

Tất nhiên, VPBankS cũng chọn thời điểm và điều kiện thị trường phù hợp. FTSE Russell đã nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi, kỳ vọng nguồn vốn lớn từ nước ngoài.

Quan điểm này của ông Điền trùng hợp với nhận định từ ông Hoàng Nam - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán Vietcap.

Theo ông Nam, thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội mới, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tăng trưởng cao, lãi suất ổn định, đầu tư công được thúc đẩy. Bản thân thị trường cũng vừa được nâng hạng, kỳ vọng dòng vốn khoảng 1-2 tỷ USD từ các quỹ thụ động, 5-6 tỷ USD với quỹ chủ động, tạo cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán.

Dòng vốn ngoại dồi dào cùng niềm tin nhà đầu tư tích cực đã kích hoạt làn sóng IPO mới trên thị trường. Trong bối cảnh Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được thông qua, doanh nghiệp đầu ngành cần lượng vốn khổng lồ để kinh doanh. Đại diện Vietcap ước tính tổng giá trị IPO từ các doanh nghiệp nhiều ngành có thể đạt 50 tỷ USD, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán có lợi thế phát triển mảng tư vấn.

VPBankS được đánh giá hưởng lợi giữa bối cảnh thị trường được nâng hạng, đồng thời sở hữu những lợi thế riêng có như được ngân hàng mẹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, Tổng giám đốc VPBankS khẳng định sẽ không tăng thị phần bằng mọi giá, vì không kiếm được lợi nhuận từ mảng môi giới và các công ty chứng khoán đang cạnh tranh lớn về phí giao dịch, thậm chí miễn phí.

Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào mảng kinh doanh có thị phần lớn tạo ngay lợi nhuận như cho vay ký quỹ (margin).