Nhiều trường học ở Malaysia đóng cửa vì dịch cúm bùng phát

Mới đây, tại Malaysia, khoảng 6.000 học sinh nhiễm cúm, buộc một số trường phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, ông Mohd Azam Ahmad, cho biết các trường đã được nhắc nhở tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng dịch, bao gồm đeo khẩu trang và hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Trong tuần qua, dịch cúm tiếp tục lan rộng trên toàn quốc, đặc biệt tại các trường học và nhà trẻ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm trong môi trường giáo dục.

Học sinh Malaysia tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng dịch (Ảnh: AP).

Malaysia đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch cúm, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi SPM ( kỳ thi quốc gia dành cho học sinh lớp 11), tương đương lớp 12 ở Việt Nam, dự kiến khởi động vào ngày 3/11.

Không chỉ Malaysia, Nhật Bản cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh của dịch cúm trong những tuần gần đây.

Ngày 3/10, cơ quan y tế Nhật Bản chính thức công bố dịch cúm toàn quốc. Hơn 6.000 ca mắc chỉ trong vài tuần đã khiến nhiều trường học và cơ sở mầm non ở đây tạm ngừng hoạt động. Số trường đóng cửa hiện gấp ba lần so với cùng thời điểm năm ngoái.

Chuyên gia y tế cảnh báo, nguy cơ lây lan dịch cúm trong trường học là rất cao, đặc biệt tại các cơ sở mầm non - nơi tập trung nhiều trẻ nhỏ với sức đề kháng còn yếu. Nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, việc gián đoạn học tập là khó tránh khỏi.

Thu Trang