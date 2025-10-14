Nữ ứng viên giáo sư IT 2025 duy nhất gắn bó với ĐH Bách Khoa từ 17 tuổi

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình (quê ở Bình Định), hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bà Bình trải qua quá trình đào tạo hoàn toàn ở trong nước. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 1997, sau đó học thạc sỹ, tiến sỹ cũng tại đây.

Tuy nhiên, luận án tiến sỹ của bà năm 2011 được viết bằng tiếng Anh. Bà có thể sử dụng thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật.

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình (Ảnh: SoICT).

Năm 1998, ở tuổi 23, bà trở thành giảng viên khoa Công nghệ thông tin của trường Bách Khoa. Tới năm 2014, khi khoa Công nghệ thông tin phát triển thành Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, bà Bình giữ chức vụ Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu mô hình hoá, mô phỏng và tối ưu hoá.

Năm 2021, bà Bình được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông và giữ chức vụ này cho đến nay.

Ba hướng nghiên cứu chính của bà Bình là tiến hoá đa nhiệm, áp dụng các thuật toán tiến hoá để giải các bài toán tối ưu ứng dụng trong thực tế và kết hợp tính toán tiến hoá với các phương pháp học sâu hiện đại.

Bà đã công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 39 bài đăng trên tạp chí Q1 (nhóm 25% tạp chí khoa học hàng đầu thế giới), 10 bài trên tạp chí Q2.

Nữ ứng viên giáo sư công nghệ thông tin (IT) duy nhất năm nay đã nhận nhiều giải thưởng trong các cuộc thi đầu ngành về lĩnh vực tính toán tiến hoá. Bà có chỉ số trích dẫn lên đến 2.588 (mức rất cao), thể hiện giá trị và tầm ảnh hưởng của các nghiên cứu của bà trong cộng đồng khoa học.

Ngoài bà Bình, ngành Công nghệ thông tin còn có thêm 1 ứng viên giáo sư khác là ông Huỳnh Trung Hiếu, sinh năm 1975, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.