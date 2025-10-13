Học sinh tiếc thương thầy giáo giỏi Hà Nội tử vong khi dọn nhà sau lũ

Tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng nay (13/10), sở đã có đoàn đến viếng thầy Nguyễn Văn Tuấn. Theo lãnh đạo sở, đây là mất mát lớn với gia đình và nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, giáo viên môn công nghệ, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội không may bị điện giật tử vong khi dọn nhà sau lũ.

Được biết nhà của thầy Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986) ở xã Trung Giã (Hà Nội), một trong những xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.

Tin từ nhà trường, sau khi lũ rút, thầy Tuấn dọn nhà nhưng không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Trên trang mạng xã hội của nhà trường, nhiều học sinh chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn tới thầy giáo trẻ.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: FB nhà trường).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, em Đỗ Phượng cho biết từng học với thầy Tuấn năm lớp 10,11. Theo Phượng, thầy Tuấn hài hước, giảng bài thú vị nên học sinh rất quý. Thầy cũng thường quan tâm, hỏi thăm học sinh.

Đặc biệt hàng năm, thầy thường dẫn các đoàn đi thi học sinh giỏi. Năm 2018, Phượng được thầy đưa đến điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng và Hà Nội - Amsterdam.

“Nhà chúng em cách điểm thi 30km. Hôm đó thầy trò đến sớm lắm. Lo học sinh đói run tay, thầy đưa các em qua quán bánh mì đối diện cổng Trường THPT Phan Đình Phùng để ăn cho ấm bụng.

Khi các em ra khỏi phòng thi, thầy bắt tay từng học trò hỏi han. Mới mấy hôm trước thầy còn đăng bài trên trang cá nhân rất yêu đời. Lúc nào thầy cũng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Cuộc đời thật vô thường. Tin thầy ra đi với chúng em quá bất ngờ”, Phượng chia sẻ.

“Không phải học trò của thầy nhưng tôi may mắn được làm đồng nghiệp của thầy. Một người đa tài, vui tính và tốt tính như thầy, vậy mà…! Thầy yên nghỉ nhé ạ”, cô Nguyễn Vân, đồng nghiệp thầy Tuấn chia sẻ.

Được biết thầy Tuấn công tác tại Trường THPT Sóc Sơn từ năm 2010 đến nay và là giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Năm 2019, thầy Tuấn đạt giải nhì giáo viên giỏi toàn thành phố Hà Nội, đạt danh hiệu “Báo cáo viên” giỏi lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn.