Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm.

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng đêm 18-19/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên và sau đó được tăng cường mạnh hơn vào khoảng 20-21/10.

Đợt không khí lạnh này có thể khiến thời tiết khu vực lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trời rét.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh khoảng ngày 18-21/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện có vùng áp thấp ở phía Đông Philippines, dự báo khoảng ngày 16-17/10, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Nếu vùng áp thấp này mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Biển Đông có thể xuất hiện bão số 12 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 16/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.