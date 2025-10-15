Vụ đưa thịt ôi, trứng hỏng vào trường học: Nhà cung cấp thừa nhận sai sót

Liên quan đến vụ nhà bếp cấp thịt ôi, trứng hỏng cho suất ăn bán trú, chiều 15/10, Trường Tiểu học Cự Khê đã làm việc với Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh và phụ huynh học sinh, cùng công ty Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Tại buổi làm việc, ông Phan Đức Long, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất khẩu Nhật Anh thừa nhận, thời điểm phụ huynh và nhà trường giám sát, nhân viên bếp của công ty chưa thực hiện đúng quy trình tiếp nhận thực phẩm vào bếp.

Biên bản được lập sáng nay sau khi phát hiện thực phẩm kém chất lượng của nhà cung cấp (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Theo đại diện phụ huynh học sinh, việc tiếp nhận thực phẩm của công ty Nhật Anh còn sơ sài. Phụ huynh yêu cầu công ty điều chỉnh quy trình tiếp nhận và giám sát thực phẩm đối với các đơn vị cung cấp.

Đặc biệt, phụ huynh cũng yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn bổ sung thêm nhân viên giám sát, các thực phẩm phải được hút chân không và bảo quản lạnh khi đưa đến trường.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, tổ trưởng tổ giám sát, đề nghị công ty Nhật Anh dừng hợp đồng với hợp tác xã Canh Nậu, là đơn vị cung cấp để xảy ra sai sót vừa qua.

Ngoài việc thay thế bằng nhà cung cấp thực phẩm uy tín khác, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội yêu cầu nhà bếp phải thay toàn bộ dụng cụ sơ chế sao cho đảm bảo vệ sinh; đội ngũ cán bộ phụ trách bán trú phải được tập huấn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trứng được phụ huynh phát hiện có mùi hôi (Ảnh chụp màn hình).

“Trong quá trình hậu kiểm, nếu công ty Nhật Anh không thực hiện đúng, địa phương sẽ chấm dứt toàn bộ việc cung cấp suất ăn của đơn vị này trên địa bàn xã Bình Minh.

Đặc biệt, phụ huynh học sinh cần giám sát cùng nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện ra vấn đề bất thường”, bà Đào nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện Ban phụ huynh đến kiểm tra giám sát việc cung cấp thực phẩm vào Trường tiểu học Cự Khê, Bình Minh, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra bếp ăn Nhật Anh đặt tại trường này, các phụ huynh cho biết, thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt có giảm mùi. Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải.

Ngay sau đó, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho học sinh.

Sau cuộc kiểm tra đột xuất, các bên làm biên bản dưới sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và thay thế bằng thực phẩm khác.