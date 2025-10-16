Mixue lấn sân bán bia: Tham vọng hay liều lĩnh?

Hình ảnh người tuyết Snow King của Mixue đã trở thành biểu tượng quen thuộc với giới trẻ khắp châu Á. Người ta mặc định đó là linh vật của những ly trà sữa, kem ốc quế giá chỉ vài chục ngàn đồng. Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày, bạn thấy linh vật này cầm trên tay một cốc bia tươi mát lạnh?

Câu chuyện tưởng như đùa đó đang trở thành hiện thực. Đầu tháng 10, Mixue Group - đế chế trà sữa với hơn 53.000 cửa hàng trên toàn cầu - đã chính thức thông báo một thương vụ gây xôn xao, đó là việc chi gần 297 triệu nhân dân tệ (khoảng 40 triệu USD) để thâu tóm 53% cổ phần của Fulu - công ty sở hữu chuỗi bia tươi mang đi FULU Fresh Beer.

Cú lấn sân ngoạn mục này ngay lập tức đặt ra một câu hỏi lớn cho thị trường. Đó là tại sao một thương hiệu thống trị ngành đồ uống ngọt cho giới trẻ lại đột ngột rẽ sang một lĩnh vực tưởng chừng không liên quan như bia tươi?

Hãng trà sữa nổi tiếng Mixue Group của Trung Quốc đang mở rộng sang lĩnh vực bia tươi thông qua việc mua cổ phần chi phối tại một chuỗi bia nội địa (Ảnh: AFP).

Nước cờ "song kiếm hợp bích"

Về lý thuyết, trà sữa và bia là hai thế giới khác biệt. Nhưng nhìn sâu vào mô hình kinh doanh, quyết định của Mixue lại được cho là hợp lý đến bất ngờ.

Fulu, dù mới thành lập năm 2021, đã nhanh chóng nhân rộng lên 1.200 cửa hàng khắp Trung Quốc nhờ một công thức rất giống Mixue: sản phẩm chất lượng với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận. Một cốc bia tươi Fulu 500ml có giá chỉ từ 6-10 nhân dân tệ (khoảng 21.000-35.000 đồng). Triết lý "giá hợp lý" này chính là DNA đã làm nên thành công thần kỳ của Mixue.

Thay vì tự mình xây dựng một thương hiệu bia từ con số không, Mixue đã chọn cách đi nhanh hơn bằng việc thâu tóm một "bản sao" của chính mình trong ngành bia. Họ không mua một sản phẩm, mà mua một mô hình kinh doanh đã được chứng minh là hiệu quả và hoàn toàn tương thích với hệ sinh thái của mình.

Điểm cốt lõi và thú vị nhất trong thương vụ này không nằm ở sản phẩm, mà ở khách hàng. Tệp khách hàng trung thành của Mixue chủ yếu là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi. Trong khi đó, bia tươi lại là thức uống phổ biến của nhóm người tiêu dùng trưởng thành hơn, đó là giới công sở, nam giới trung niên.

Nước cờ này được cho là chiến lược nhằm mở rộng thị trường một cách khôn ngoan. Mixue đang muốn "chinh phục" cả thế hệ phụ huynh của những khách hàng hiện tại. Thay vì cố gắng bán thêm một vị trà sữa mới cho tệp khách hàng đã bão hòa, họ tìm đến một đại dương hoàn toàn mới, một nhóm nhân khẩu học có sức chi tiêu ổn định hơn.

Thương vụ đó cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Mixue, từ một thương hiệu đồ uống cho giới trẻ thành một tập đoàn đồ uống cho đại chúng, phục vụ mọi lứa tuổi.

"Mixue hóa" ngành bia tươi

Vậy Mixue sẽ làm gì với Fulu? Rất có thể họ sẽ áp dụng công thức thành công của mình để "Mixue hóa" chuỗi bia này.

Thứ nhất, nhân rộng mô hình. Với kinh nghiệm quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho hàng chục ngàn cửa hàng, việc mở rộng Fulu từ 1.200 điểm bán lên 10.000 hay 20.000 là điều nằm trong tầm tay của Mixue.

Thứ hai là đổi mới sản phẩm. Fulu vốn đã nổi tiếng với các dòng bia sáng tạo như bia pha trà, bia sữa, hay bia trái cây. Sự kết hợp với "bậc thầy" tạo trend như Mixue hứa hẹn sẽ cho ra đời những dòng sản phẩm độc đáo hơn nữa, thu hút cả những người vốn không quen uống bia truyền thống.

Một chi tiết thú vị được tiết lộ trong hồ sơ thương vụ, đó là bà Tian Haixia - cổ đông lớn hiện tại của Fulu - chính là vợ của ông Zhang Hongfu - Giám đốc điều hành của Mixue. Điều này cho thấy đây không phải là một quyết định đầu tư thông thường, mà là một bước đi chiến lược đã được tính toán kỹ lưỡng từ bên trong ban lãnh đạo cấp cao nhất.

Rõ ràng, Mixue không xem bia tươi là một cuộc dạo chơi mà là một canh bạc được tính toán kỹ lưỡng, một mũi tên nhắm đến nhiều đích: mở rộng danh mục sản phẩm, chinh phục tệp khách hàng mới và tận dụng triệt để thế mạnh về chuỗi cung ứng và mô hình giá rẻ của mình.

"Vua trà sữa" dường như đang cho thấy tham vọng trở thành một thế lực trong cả ngành đồ uống có cồn.