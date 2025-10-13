Thuyên chuyển 56 giáo viên, nhân viên nhiều cấp học

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã trao quyết định thuyên chuyển viên chức năm học 2025-2026 cho 56 giáo viên, nhân viên các cấp học, gồm 16 viên chức bậc mầm non, 9 viên chức bậc tiểu học và 31 viên chức bậc trung học cơ sở.

Đây là lần đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế trực tiếp điều tiết, bố trí đội ngũ giáo viên trên phạm vi toàn thành phố, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế trao quyết định cho các giáo viên được thuyên chuyển trong năm học 2025-2026 (Ảnh: Minh Hiền).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, việc thuyên chuyển viên chức năm học 2025-2026 được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, minh bạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, khẳng định đợt điều động, thuyên chuyển viên chức này đảm bảo nguyên tắc hợp lý, công bằng, đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng cá nhân cũng như tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục.

Theo ông Tân, công tác thuyên chuyển viên chức được xác định là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn và tầm nhìn chiến lược, nhằm bảo đảm cân đối nhân sự giữa các trường, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc thuyên chuyển cũng mở ra cơ hội để đội ngũ nhà giáo được trải nghiệm, rèn luyện và phát huy năng lực ở môi trường mới, đặc biệt là thuận lợi hơn trong công tác khi được bố trí gần nơi cư trú.