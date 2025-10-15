Bác tin đồn giải tán các trường học tư thục, đề nghị xử lý người đăng tải

Ngày 15/10, Bộ GD&ĐT phát đi thông tin cảnh báo, cho biết tin đồn giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lí theo quy định của pháp luật.

“Đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ GD&ĐT”, thông báo của Bộ cho biết thêm.

Thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Moet).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

“Bộ GD&ĐT sẽ đảm bảo việc học tập của các em không bị gián đoạn nếu đóng cửa các trường ngoài công lập”, theo thông tin lan truyền.

Các thông tin này được đẩy “nóng” trên các diễn đàn, mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Được biết cuối tháng 9 vừa qua, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin một số trường đại học sẽ sáp nhập, tạo thành cụm trường đại học phía Bắc.

Cụ thể theo thông tin lan truyền, các trường Bách khoa, Công nghiệp Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông vận tải, Mỏ - Địa chất hợp thành Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia.

Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia hình thành từ các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Tài chính...

Đại học Y- Sức khỏe Quốc gia hình thành từ: Đại học Y Hà Nội, Y tế công cộng, Y dược cổ truyền, Điều dưỡng…

Thời điểm đó, Bộ GD&ĐT phải phát đi thông báo cho biết, đây là tin đồn, không phải sự thật.

Theo Bộ GD&ĐT, đơn vị này được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các hệ thống cơ sở giáo dục đại học và vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ xem xét, quyết định.

“Những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Đề nghị người dân không lan truyền những thông tin này”, Bộ GD&ĐT khuyến cáo.