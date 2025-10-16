Lấy vợ có một đời chồng, tôi kinh ngạc khi thấy cô ấy mặc gì ở quán cà phê

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 31 tuổi. Chúng tôi cưới nhau vào đầu năm ngoái, có một cậu con trai chưa đầy năm.

Khi gặp nhau, tôi là trai tân, còn vợ tôi đã qua một đời chồng và có hai đứa con riêng. Cả hai đứa con của cô ấy đều ở với bố. Lúc đầu, tôi hơi lấn cấn việc một phụ nữ sau ly hôn không nhận nuôi con thì là người mẹ thế nào?

Cô ấy nói, chồng cũ rượu chè, vũ phu. Anh ta chỉ đồng ý ly hôn nếu cô để hai đứa con ở lại. Để giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân đó, cô ấy chấp nhận điều kiện chồng đặt ra.

Chồng cũ của cô ấy có kinh tế tốt hơn. Còn cô ấy đi làm công nhân, tăng ca, tăng kíp cũng không thể nuôi hai con và lo cho mẹ. Quyết định nhường con cho chồng cũ nuôi vừa tốt cho con, vừa tốt cho cô ấy.

Bố vợ tôi đã mất, nhà chỉ còn mẹ hay đau yếu. Vậy nên sau khi cưới, tôi ở rể theo mong muốn của vợ, vừa tiện đi làm, vừa có điều kiện chăm sóc mẹ vợ.

Vợ tôi thà ly hôn chứ không chịu thay đổi cách ăn mặc (Ảnh minh họa: Freepik).

Trước khi cưới, vợ tôi làm công nhân cho một công ty may. Sau khi hết thời gian ở cữ, cô ấy không muốn đi làm công ty nữa.

Cô ấy nói, công việc áp lực, thời gian tăng ca quá nhiều. Trong khi đó, giao cháu cho bà ngoại trông cả ngày thì không yên tâm vì bà sức khỏe yếu sau hai lần mổ tim. Thuê người khác trông con thì tiền công quá tiền đi làm.

Tính tới tính lui như vậy, vợ tôi quyết định ở nhà bán hàng trực tuyến. Nhưng ở quê, cũng không mấy ai mua hàng kiểu này. Số tiền kiếm được còn không đủ cho cô ấy ăn vặt.

Trong khi đó, lương lái xe của tôi mỗi tháng chỉ hơn 10 triệu đồng. Với số tiền đó, vừa nuôi mẹ già, con nhỏ, vừa trang trải trăm khoản chi tiêu thì không thể đủ.

Một ngày, vợ khoe cô ấy xin được chân bán hàng ở quán cà phê ngoài thị trấn (cách nhà gần 2km). Cô ấy nói, công việc làm theo ca, mỗi ca chỉ 4 tiếng, không gò bó. Lúc vắng khách, cô ấy có thể chạy về ngó con, cắm nồi cơm, nồi cháo.

Từ khi cưới nhau, cô ấy muốn làm gì, tôi cũng không can thiệp, miễn sắp xếp hợp lý là được. Ngay cả việc cô ấy nói đi làm phục vụ quán cà phê, tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

Nhưng một hôm, tôi đi làm về sớm, bỗng nhiên muốn ghé quán cà phê nơi vợ làm việc. Vừa nhìn thấy cô ấy, mặt tôi đã nóng bừng.

Cô ấy đang tay cầm sổ, tay cầm bút, đứng trước một bàn có 5 vị khách là đàn ông để ghi đồ uống. Trên người cô ấy chiếc áo rộng cổ hở một phần ngực, váy ngắn cũn cỡn, chỉ cần cúi nhẹ là thấy cả nội y phía trong.

Nhìn thấy cảnh ấy, tôi liền quay lưng ra về. Tối hôm đó, tôi đề nghị vợ hoặc là thay đổi cách ăn mặc, hoặc là nghỉ việc. Tôi không thể chấp nhận việc vợ mình mặc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, diễu qua diễu lại trước mặt đàn ông như vậy. Hơn nữa, cô ấy là phụ nữ đã có chồng con, cách ăn mặc đó cũng thể hiện tư cách con người.

Vợ nói, tôi có cái nhìn phiến diện. Trước khi đánh giá, phải nhìn nhận cô ấy đang làm việc ở môi trường nào? Đó là quán cà phê, chứ không phải là công ty, công sở. Vả lại, khách bây giờ rất lịch thiệp, không phải đi uống cà phê để nhìn thân thể phụ nữ.

Nếu đúng như vợ tôi nói, đàn ông bây giờ đều lịch thiệp, sao nhân viên không ăn mặc kín đáo mà phải ăn mặc khêu gợi như thế? Nói qua nói lại, vợ vẫn cho rằng, tôi gia trưởng, bảo thủ, khắt khe.

Cuối cùng, cô ấy nói: “Em đi làm việc kiếm tiền, không phải đi “đong trai” như anh nói. Môi trường làm việc họ có yêu cầu như vậy, em muốn làm ở đó thì phải tuân theo. Còn nếu anh không chấp nhận được thì ly hôn đi, đừng áp đặt suy nghĩ, cách sống của mình cho người khác".

Tôi kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Vợ tôi nói chuyện ly hôn như thể là câu chuyện đùa. Hay là cô ấy ly hôn một lần rồi, quen với chuyện bỏ chồng rồi nên không coi đó là chuyện lớn?

Là một người chồng, tôi chỉ yêu cầu vợ mình, dù là làm gì cũng cần ăn mặc kín đáo, vậy là sai sao? Cô ấy thà bỏ chồng chứ không thay đổi cách ăn mặc, không bỏ việc, dù công việc của cô ấy chỉ là nhân viên phục vụ theo ca ở quán cà phê lương tháng hơn 4 triệu đồng?

Tôi nên xử lý chuyện này như thế nào để vợ tôi hiểu rằng, cô ấy không phải muốn làm gì thì làm? Có phải nên tặng cho cô ấy một tờ đơn ly hôn để cô ấy hiểu thế nào là lễ độ không?